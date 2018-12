Vondráček: Vzťahy Čechov a Slovákov sú najlepšie, aké kedy boli

Vzťahy Čechov a Slovákov sú v súčasnosti najlepšie, aké kedy boli. Česi a Slováci sú slobodní, úspešní a sme skutoční bratia. V pléne Národnej rady (NR) SR to vyhlásil predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček (ANO).

„Akoby sa napĺňal v tejto chvíli spoločný zmysel našich dejín. Vždy sme si pomáhali a spolupracovali,“ odkázal Vondráček, ktorý spomenul legendu o troch Svätoplukových prútoch. „Presvedčili sme sa o tom pred 100 rokmi. Bez spolupráce oboch národov by Československo nikdy nemohlo vzniknúť. Čo je spoločné, je nedeliteľné a čo je nedeliteľné, je neporaziteľné a nezlomné,“ uviedol.

Vondráček je presvedčený, že oba naše národy zažívajú najlepšie a najúspešnejšie obdobie vo svojej histórii. „Ja za takmer 45 rokov života som nazbieral skúsenosť, že ak ide do niečoho správny Slovák, ide do toho naplno a so srdcom. Možno preto sme sa vždy dopĺňali, nielen v športe, ale aj v ľudskom konaní. Po krásnych rokoch spolužitia však prišiel čas sa rozlúčiť,“ podotkol s tým, že politikov, ktorí mali delenie federácie na starosti, si váži.

Napriek rozdeleniu Vondráček tvrdí, že naše národy sú si najbližšie. Vyzdvihol našu spolupráci v rámci Vyšehradskej štvorky (V4), ale aj v Európskej únii. „Mnohí nás obdivujú, niektorí nám závidia a čudujú sa, že si vzájomne fandíme v športe. Vzťahy Čechov a Slovákov nikdy neboli spontánnejšie a prirodzenejšie ako dnes. Ďakujem vám preto, že ste rešpekt, úctu a československú vzájomnosť zachovali aj po rozdelení štátu. Slovensku prajem, aby obstálo a aby sa jeho občanom darilo,“ konštatoval.

Návšteva Vondráčka je pre Danka potešením

Šéf českej Poslaneckej snemovne zdôraznil, že si pozvanie do slovenského parlamentu veľmi váži. „Je to moje prvé vystúpenie v inom ako českom parlamente. Je to mimoriadne gesto a potvrdenie našich výborných susedských vzťahov. Za 100 rokov si zákonodarcovia pripomínali vznik nášho štátu len trikrát – pri prvom výročí, desiatom výročí a v roku 1968. Preto som rád, že toto okrúhle výročie si pripomíname spoločne,“ dodal Vondráček.

Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) vyhlásil, že prítomnosť Vondráčka na pôde NR SR je pre nás veľkým potešením. „Je takmer symbolické, že sa stretávame na sklonku roka, ktorý sa niesol v znamení dôležitých medzníkov našej spoločnej histórie. Je to dôstojné vyvrcholenie spoločných osláv 100. výročia vzniku ČSR. Je to príležitosť vyslať posolstvo o priateľských vzťahoch, ktoré nemajú v Európe obdoby,“ uzavrel.