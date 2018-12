Kauza uneseného Vietnamca bola podľa Kaliňáka vymyslená, bude žalovať Kisku

„Budem veľmi rád, keď sa stretneme na súde. Bude mať možnosť vysvetliť svoje slová,“ povedal poslanec na tlačovej konferencii, ktorú nazval Bodka za Vietnamcom. Kaliňák je veľmi rád, že žijeme v slobodnej krajine a že máme aj slobodu slova v takom širokom poňatí. „Ale s každým právom ide aj zodpovednosť, najmä vtedy, ak takéto práva zasahujú do iných práv občanov. A to sa stalo aj v tomto prípade,“ povedal.

Exminister zopakoval svoje predošlé vyjadrenie, podľa ktorého verí, že Vietnam nezneužil našu pohostinnosť. „Ja osobne tomu neverím. Ale čo vyšetrovanie preukázalo, je, že SR v tom nebola zapojená. Že žiadny politik, policajt či štátny úradník sa na tom aktívne nepodieľal. Nie je téma, či bol alebo nebol niekto unesený, ale to, či sme im aktívne pomáhali, a tu sa potvrdilo, že to nie je pravda,“ vyhlásil.

Na otázku, prečo sme oklamali Poľsko informáciou, že na palube daného špeciálu je Kaliňák osobne, aby mu povolili prelet, reagoval, že nikto to Poliakom nepovedal. Neskôr uviedol, že sa to tak urobilo vo viacerých prípadoch aj pri iných ústavných činiteľoch.

Médiá podľa Kaliňáka vyprodukovali hoax

Kaliňák je presvedčený, že máme neschopnú opozíciu, a tak sa médiá rozhodli, že prevezmú jej úlohu. „Rodia sa tak kauzy a témy, ktoré sú často bez reálneho základu. Najvypuklejším príkladom je tzv. kauza únosu vietnamského občana. Bolo k tomu povedané všetko, napriek tomu sa niektoré médiá rozhodli, že to treba rozpútať intenzívnejšie, a tak vyprodukovali hoax. Boli to vymyslené informácie, ktoré preverovala prokuratúra v spolupráci s políciou a prípad uzavrela, že sa takéto veci nestali,“ povedal na margo článku, ktorý opisoval, ako mal únos Vietnamca prebiehať na území Bratislavy aj v súčinnosti so slovenskými orgánmi.

„Médiá sa postarali, aby Slovensko aj v zahraničí vyzeralo ako krajina, ktorá má zásadný problém s rešpektovaním práva a zneužívaním moci. A keď bolo preukázané, že informácie boli klamlivé, nikto nepovedal dotknutým prepáčte. Kto sa dnes ospravedlní ľuďom, ktorí prišli o svoju kariéru len pre lživý článok? Samozrejme, to už nie je vlastnosť, ktorú by naše médiá mohli mať,“ podčiarkol Kaliňák.

Podľa vyšetrovateľa nebol dôvod na začatie trestného stíhania

Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra vydal 12. októbra uznesenie, ktorým odmietol trestné oznámenie v kauze údajného únosu vietnamského podnikateľa slovenským vládnym špeciálom. Podľa vyšetrovateľa nebol dôvod na začatie trestného stíhania a na iný postup. Jeho rozhodnutie potvrdil aj dozorujúci prokurátor, ktorý zamietol sťažnosť oznamovateľky v tejto veci. Vo veci bolo vypočutých okrem oznamovateľky 23 osôb.

Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava Soňa Juríčková, ktorá zamietla sťažnosť oznamovateľky voči záverom vyšetrovateľa, v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že opisované konanie v trestnom oznámení nie je možné považovať, a teda aj právne kvalifikovať, ako prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia úlohy verejným činiteľom, prípadne ako ktorýkoľvek z trestných činov obsiahnutých v osobitnej časti Trestného zákona. „V posudzovanej trestnej veci nie je preto možné a ani by nebolo zákonné hovoriť o tom, že zo strany či už člena vlády, zamestnanca ministerstva vnútra alebo príslušníka polície došlo ku konaniu, ktorým by títo konali v rozpore so svojou právomocou, v rozpore so zákonom a zároveň by tým získali prospech, či už pre seba, alebo pre niekoho iného, prípadne by tým spôsobili bližšie neurčenú škodu,“ napísala prokurátorka.