Kalavská predstavila výboru plán zmeny nemocníc, poslanci ho podporujú

Poslanci vítajú zmeny, ktorými by mali slovenské nemocnice prejsť v najbližších rokoch. Mali by sa rozdeliť do troch typov. Zmeny sa majú týkať aj času hospitalizácie, počtu lôžok, poskytovania dlhodobej starostlivosti a upraviť by sa mali aj počty výkonov. Ministerstvo zdravotníctva sľubuje kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Počíta s tým projekt stratifikácie nemocníc, ktorý poslancom v parlamentnom zdravotníckom výbore predstavilo vo štvrtok ministerstvo zdravotníctva. Do medzirezortného pripomienkového konania by mal prísť začiatkom februára 2019. Koaliční aj opoziční poslanci plán oceňujú a sľubujú podporu.

Rozlišovanie podľa dostupnosti

Projekt rozlišuje nemocnice podľa dostupnosti. Do 30 minút majú byť dostupné lokálne nemocnice, do 60 minút regionálne a do 120 minút národné. Plán hovorí aj o kompetenčných centrách, špecializovaných nemocniciach a ústavoch následnej a dlhodobej starostlivosti. Na urgent by sa mali pacienti vedieť dostať do 30 minút.

Ministerstvo zdravotníctva chce projektom docieliť lepšiu, bezpečnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov, skrátiť dobu hospitalizácie a zlepšiť kvalitu výkonov. „Stratifikácia je o tom, aby sa mali kde pacienti kvalitne liečiť, aby sme posilnili kvalitu zdravotnej starostlivosti,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Chcela by, aby každý pacient v ktorejkoľvek dedine a meste mal šancu na špičkovú zdravotnú starostlivosť. „A to môžeme dosiahnuť iba vtedy, keď jasne zadefinujeme, ktoré nemocnice budú aké výkony robiť a s akou diagnózou nemôžete skončiť v malej mestskej nemocnici, ale v centre. Toto nie je o zatváraní nemocníc, ale o posúvaní zdravotnej starostlivosti na úplne inú úroveň, na kvalitu,“ doplnila ministerka.

Špičkoví lekári a prístroje nemôžu byť v každej nemocnici

Ťažké stavy podľa jej slov musia liečiť špičkoví lekári a tých nie je dosť, aby mohli byť v každej malej nemocnici. Rovnako podľa ministerky nemôžu byť vo všetkých malých nemocniciach špičkové prístroje. „Keď má pacient ťažký stav, musí byť liečený špičkovými lekármi. Ľahší stav v malej menšej nemocnici,“ povedala Kalavská.

Koaliční aj opoziční poslanci plán ministerstva vítajú. „Je to veľmi dobrý materiál, oceňujem najmä to, že bezpečnosť pacienta je na prvom mieste,“ povedal šéf výboru Štefan Zelník (SNS). Projekt ocenil aj Alan Suchánek z OĽaNO a Vladimír Baláž zo Smeru-SD. „Považujem tento projekt za významný krok,“ podotkol. Problém vidí v internej starostlivosti, treba sa na to podľa neho zamerať. „Toto je veľká vec, môžete rátať s podporou SaS,“ vyhlásila Janka Cigániková z SaS.