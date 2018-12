Užívanie náhradných pozemkov sa farmárom zjednoduší

Poslanci novelou reagujú na platnú legislatívu od 1. mája tohto roka, ku ktorej boli podľa nich búrlivé reakcie najmä zo strany menších farmárov, ktorí užívali náhradné pozemky. Preto navrhujú zmeny.

„Návrh zákona je reakciou na požiadavky praxe tak, aby náhradné pozemky užívané aj po strate platnosti rozhodnutia o vyčlenení náhradných pozemkov z dôvodu prechodu alebo prevodu pôvodného pozemku boli užívané na základe právneho titulu, ktorým bude nové rozhodnutie okresného úradu, pozemkového a lesného odboru,“ zdôvodnil jeden z predkladateľov novely Peter Antal (Most-Híd).

Plénum zároveň pri hlasovaní odobrilo Antalov pozmeňujúci návrh, podľa ktorého napríklad v praxi nastáva problém, že žiadosť na vydanie náhradnej pôdy môže podať len vlastník. „Ak by nájomca mohol ponúknuť vlastníkovi náhradnú pôdu v rovnakej výmere a bonite a vlastník by ju odmietol, mohol by nájomca následne podať návrh na okresný úrad, nech určí, či je ponúknutá pôda v súlade aj so záujmami vlastníka a ak nie, tak okresný úrad vydá rozhodnutie, kde má byť vlastníkovi pôda vydaná,“ priblížil Antal.