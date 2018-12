Saková: Najskôr riešme kompetencie Frontexu. Až potom jeho obsadenie

Podľa Sakovej sa šéfovia rezortov vnútra zhodli na tom, že agentúra Frontex by mala mať väčšie právomoci pri vracaní utečencov do krajín ich pôvodu. Zdôraznila, že návratová politika teraz funguje na báze bilaterálnych dohôd členských krajín EÚ s krajinami pôvodu (najväčšej časti) migrantov.

Saková v tejto súvislosti pripomenula, že už počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ – a tiež počas nasledujúcich predsedníctiev – zaznievalo, že efektívna návratová politika je kľúčom pre riešenie migrácie.

Frontex bude mať viac právomocí

„Sme za to, aby Frontex v budúcnosti nejakou zmluvnou a procedurálnou podobou zastrešil všetky bilaterálne zmluvy v rámci návratovej politiky a zaistil viac koordinácie a úspechu návratovosti,“ povedala Saková.

Podľa jej slov bolo odsúhlasené, že Frontex bude mať viac právomocí čo sa týka spolupráce s tretími krajinami v prípade migračných kríz. Z hľadiska Európy to napríklad znamená možnosť pôsobenia v krajinách západného Balkánu, ktoré priamo nesusedia s členskými štátmi EÚ. Tieto krajiny môžu byť podporované silami a prostriedkami Frontexu, čo je podľa Sakovej „pozitívna zmena“.

Ministerka konštatovala, že štvrtkové rokovania naznačili odlišnosť názorov medzi Európskou komisiou a členskými štátmi ohľadom reformy agentúry Frontex. Kým eurokomisia tlačí na dohodu o tom, že Frontex bude mať od roku 2020 operačnú jednotku v počte 10.000 osôb (vlastný personál a expertov vyslaných členskými štátmi), Rada EÚ má iné priority.

Viacero otázok

„My sme za reformu Frontexu, ako všetky ostatné krajiny, ale je tu viacero otázok,“ uviedla Saková.

Čo sa týka nasadenia vyššieho počtu ľudských zdrojov a potenciálu Frontexu, pripomenula, že nielen teraz na rade ministrov, ale aj po minulotýždňových diskusiách na Salzburskom fóre je jasné, že členské krajiny EÚ sa nevedia zhodnúť na finálnom počte stálych pracovníkov agentúry Frontex, respektíve na tom, ako bude vyzerať celkové obsadenie Frontexu v roku 2020 a v roku 2027.

Exekutíva EÚ navrhuje, že celkový počet príslušníkov operačnej jednotky by v roku 2020 mal byť zložený z 1500 vlastných zamestnancov Frontexu (3000 do roku 2027) a zvyšok by mali dodať členské štáty – 8500 členov do roku 2020 a 7000 v roku 2027.

„Rakúske predsedníctvo prisľúbilo, že prinesie návrh na pracovnú skupinu, ktorý bude kompromisný, ale dnes ten kompromisný návrh neodznel a teda nie je kompromis ohľadom počtu pracovníkov,“ konštatovala Saková. V tejto súvislosti pripomenula návrh Slovenska a niektorých ďalších krajín na novembrovej rade ministrov, že najskôr sa treba venovať úlohám a kompetenciám Frontexu a až potom riešiť to, aké primerané majú byť ľudské zdroje k prideleným kompetenciám agentúry.