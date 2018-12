Pod Urpínom premenia televíznu budovu na byty

Kedysi Slovenská televízia sídlila v meste pod Urpínom na Rudlovskej ulici. Keď sa však televízne štúdio pred rokmi presťahovalo do sídla Slovenského rozhlasu, budova zostala prázdna. Teraz ju bratislavská firma premieňa na luxusný obytný dom. Jeho súčasťou bude 24-hodinová recepcia s kontrolovaným vstupom, ohlasovaním návštev a so strážením.

Na piatich podlažiach vzniknú jedno-, dvoj-, troj- a štvorizbové byty, spolu ich bude 52. K tomu jeden nebytový priestor prístupný cez samostatný vchod. Projekt si vyžiada približne päťmiliónovú investíciu. Byty by mali byť hotové ku koncu budúceho roka, no už teraz sa objavili v ponuke dvoch realitných kancelárií. Ceny sa pohybujú od 68-tisíc eur za jednoizbový byt s výmerou necelých 30 štvorcových metrov do 228-tisíc eur za štvorizbový byt s rozlohou 100 štvorcových metrov. Kúpa je možná aj s odpočtom DPH.

Mnohí Banskobystričania však na ceny šomrú, zdajú sa im privysoké. „Bežní ľudia si to dovoliť nemôžu. Radšej z toho mali urobiť niečo prospešnejšie, napríklad sociálne byty pre mladé rodiny či útulok pre bezdomovcov,“ hovorí Peter. „Ale to by sa tým, čo chcú veľa zarobiť, neoplatilo. Biznis je prednejší ako pekné činy,“ myslí si.

Dodo sa k nemu pridáva. „Asi to bude pre solventnejších klientov. Kto má peniaze, kúpi si to. Ale je fajn, že v tých priestoroch nevznikne ďalšie obchodné stredisko. Bývať treba aj v centre a páči sa mi, že niekto tú možnosť ponúka,“ vysvetlil svoj postoj.

„Niekomu sa tie ceny možno zdajú privysoké, no zodpovedajú vybaveniu a službám. Veľké sklenené výťahy, široké schodiská a priestranné chodby vyhovejú najvyšším požiadavkám náročného klienta. V cene sú zahrnuté pivnice a parkovanie. Bezpečné státie v uzatvorenom priestore, pod dohľadom kamier, je veľkým plusom,“ povedal zástupca investora Patrik Karlík. Tvrdí, že už teraz je o nové bývanie v centre Banskej Bystrice veľký záujem. „Rezervovaných je asi desať bytov,“ dodal.

Podľa realitného makléra Jána Vundra z BB reality sú však ceny bytov na Rudlovskej ulici primerané. „Každá nehnuteľnosť si nájde svojho kupca. Keď niekto niečo hľadá a vyhovuje to jeho predstavám, je ochotný si za to priplatiť,“ hovorí. Sám síce dotyčné byty na predaj neponúka, no myslí si, že ich ceny sú primerané.

„Jednoizbové byty s výmerou 35 štvorcových metrov sa v našom meste momentálne predávajú za 55-tisíc eur a viac,“ vysvetlil. Podobne to vidí aj v prípade štvorizbových bytov. „Tie ceny, keďže ide o novostavby, nie sú premrštené. Veľkou výhodou je aj poloha v centre mesta,“ dodal realitný maklér.