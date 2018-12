Kiska priznal prehru v pozemkovom spore

Prezident Andrej Kiska sa podľa zistení denníka Pravda neodvolá v pozemkovom spore so zubárom Jánom Francom. Kiska inicioval stretnutie s Francom, na ktorom sa mu dnes ráno za celú záležitosť ospravedlnil a povedal, že sa s ním nebude ďalej súdiť. Spor Kiska koncom októbra na Okresnom súde v Poprade prehral. Aktuálne mu bežala 15-dňová lehota na odvolanie. Celý spor z roku 1999 vyšetruje už takmer rok Národná kriminálna agentúra ako podvod. Obvinený zatiaľ nebol nikto.

„Pán Kiska sa s nami stretol. Ospravedlnil sa za to, že nás do toho celého zatiahol. Povedal, že celú vec bude riešiť inak,“ povedal pre Pravdu Franc. Kiska povedal Francovi, že si bude peniaze nárokovať od osoby, od ktorej pozemok kúpil. Ide o osobu, ktorá pozemok v roku 1999 získala len dva dni predtým, ako ho predala Kiskovi. Malo ísť o bieleho koňa. Ten pracoval ako robotník práve pre Kisku. Na súde daný človek pôsobil dojmom, že nemá veľký majetok. Kiska aj na stretnutí s Francom priznal, že vymôcť od neho peniaze bude zrejme ťažké.

Rovnako v kauze figuruje aj sprostredkovateľ, ktorý v danej dobe robil pre Kisku stavebné práce a Kiskovi pozemok dohodil. Kiska za 1,2-hektárový lukratívny pozemok zaplatil v prepočte len zhruba 1800 eur. Pozemok má trhovú hodnotu asi milión eur. Jeho veľkosť ho predurčuje na výstavbu až 20 rodinných domov.

Kiska v celej kauze dnes zmenil názor. V kuloároch sa hovorilo, že ak sa bude ďalej súdiť, je to politická sebevražda pre jeho ďalšie politické plány. Keď zubár Franc v roku 2015 zistil, že ho pred rokmi niekto o pozemok pripravil, Kiska mu vtedy odpísal, že je nedbalý vlastník a za posledné roky Kiska už pozemok tak či tak vydržal. Franc preto podal na Kisku žalobu.

Je zjavné, že celá kauza bola podvod na zubárovi Francovi. Ten pozemok zdedil po svojom otcovi v roku 1998. Na jar 1999 prenajal pozemok firme Agras a tá ho v júni zjavne protiprávne vydržala. Vydržanie za tak krátku dobu nie je možné. Následne Agras pozemok previedol na zjavného bieleho koňa a o ďalšie dva dni ho získal Kiska. Z Kiskovej výpovede na súde a odôvodnenia rozsudku vyplýva, že Kiska sa bol na pozemok pozrieť ešte predtým ako ho Agras vydržal. Kiska napriek tomu na súde tvrdil, že konal v dobrej viere. Francova advokátka Mária Kozáková Kiskovu dobrú vieru spochybnila. Zmluva o kúpe pozemku Kiskom bola doškrtaná a nebol na nej uvedený ani len list vlastníctva k pozemku.

Sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský koncom októbra konštatoval, že výlučným vlastníkom je Franc, keďže nie sú pochybnosti o tom ako pozemok získal. V prípade Kisku sú podľa sudcu pochybnosti. V tomto smere sudca upozornil, že išlo o civilný spor a trestnú rovinu neriešil. Tú má v súčasnosti v rukách Národná kriminálna agentúra. Informácie o priebehu vyšetrovania verejnosť nemá. Naposled polícia informovala, že na príkaz dozorujúceho prokurátora sa k priebehu vyšetrovania nebudú poskytovať žiadne informácie. Zdôvodnenie rozsudku si môžete pozrieť na nasledujúcom vi­deu.

Sudca Radačovský bol kritizovaný za výrok, ktorý povedal po súde. "Odišiel by som do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ povedal sudca ku kauze na novinársku otázku, ako by teraz konal on, ak by bol na mieste Kisku. Vyjadril sa tak po pojednávaní vo svojej kancelárii. Upozornil, že to povedal vzhľadom na závažnosť zistení v celom prípade.

Kiska na otázky o jeho demisii neodpovedá

Kiska na otázky či podá pre kauzu demisiu, dlhodobo neodpovedá. Na tvrdenia sudcu po súde Kiska reagoval s tým, že sudca bol zjavne zaujatý. Prečo sa Kiska napriek tomu rozhodol, že sa neodvolá, nie je zatiaľ jasné. Sudca Radačovský následne reagoval, že vzhľadom na mediálny tlak sa rozhodol, že napíše rozsudok a následne Kiskovi odovzdá svoju demisiu na pozíciu sudcu. Sudca tak spravil tento týždeň s tým, že končí k 1.1.2019.

Podľa zistení Pravdy by sudca mal ešte asi o desať dní pojednávať prípad, ktorý sa týka tiež nehnuteľnosti a vydržania a figuruje v ňom opäť sprostredkovateľ, ktorý dohodil pozemok Kiskovi. Ide o osobu, ktorá dlhodobo pracovala pre Kisku a toho na súde oslovovala ako „Andrej“. Daný sprostredkovateľ povedal, že s Kiskom má stále dobrý vzťah. Na videu si môžete pozrieť vyjadrenie sudcu Radačovského, keď v podateľni Kancelárii prezidenta oznámil svoj odchod s funkcie sudcu.