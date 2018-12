Most-Híd sa podľa slov Bugára zameral na pomoc mladým rodinám

Koaličný Most-Híd sa tento rok zameral na opatrenia, ktoré majú pomôcť mladým rodinám. V reakcii na viacero legislatívnych zmien, ktoré už parlament schválil alebo posunul do druhé čítania, to na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR vyhlásil predseda strany Béla Bugár.

Vyzdvihol napríklad tzv. štartovaciu pôžičku pre mladé rodiny, ktorú vo štvrtok (6.12.) parlament posunul do druhého čítania. Vďaka nej si budú môcť manželia do 35 rokov požičať na bývanie prvých 15-tisíc eur s výhodnou úrokovou sadzbou 1 %. Zároveň si budú môcť za každé dieťa do celkového počtu troch odpočítať z istiny úveru 2 000 eur.

Poslankyňa strany Irén Sárközy je presvedčená, že toto opatrenie rodinám pomôže. „Mladí ľudia chcú pracovať a chcú bývať. Odložia si aj manželstvo, založenie rodiny kvôli tomu, že nemajú kde bývať. My im výrazne pomáhame v tom, aby mali bývanie, aby si mohli založiť rodiny skôr,“ zhodnotila.

Bugár pripomenul aj ďalšie opatrenia, ktoré presadil Most-Híd. Ide napríklad o zdvojnásobenie daňového bonusu na dieťa či úpravu pri rekreačných poukážkach, ktoré sa budú dať použiť aj na letné detské tábory.

„Tento rok sme sa snažili pomáhať mladým rodinám. Dúfam že budúci rok sa to prejaví napríklad aj na tom, že sa bude oveľa jednoduchšie zariaďovať byty a ďalšie záležitosti tým mladým, ktorí len začínajú,“ dodal šéf Mosta-Híd.