Zmeny v majetkových priznaniach politikov plénum podporuje

Zmeny v zákone pripravovala niekoľko mesiacov pracovná skupina. Do parlamentu ich predložili koaliční poslanci Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Keďže ide o ústavný zákon, na jeho definitívne schválenie je potrebných aspoň 90 hlasov. Koalícia ich sama nemá, potrebuje pomoc opozície.

V prípade schválenia by sa zákon mal po novom vzťahovať na viac verejných funkcionárov ako doteraz. Do zoznamu osôb, ktoré podávajú výboru pre nezlučiteľnosť funkcií majetkové priznania, by mali pribudnúť aj zástupcovia firiem s majoritnou účasťou štátu vrátane ich dcérskych spoločností. Doteraz išlo len o 100-percentné obchodné spoločnosti. Rovnako by do zoznamu mali patriť vedúci kancelárií najvyšších ústavných činiteľov SR a orgány, ktorých predstavitelia nakladajú s veľkými finančnými hodnotami štátu. Majetkové priznania by po novom mohli podávať výboru aj primátori.

Priznanie darov a nehnuteľností

Novela má upraviť otázku majetkov a darov. Verejný funkcionár by mal v priznaní opísať dar, ktorý prijal, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu či hodnota jedného daru presiahne desaťnásobok minimálnej mzdy. Mal by tiež uviesť, o aký druh daru ide a dátum jeho prijatia.

Verejní funkcionári by mali v majetkovom priznaní priznávať nehnuteľnosti, ich druh, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva. Tiež hnuteľný majetok, ak jeho zvyčajná hodnota je nad 35-násobkom minimálnej mzdy. Napísať by mali druh, vlastnícky podiel, v prípade motorového vozidla aj továrenskú značku a rok výroby.

Rovnako by mali priznávať majetkové právo alebo inú majetkovú hodnotu, ak jej zvyčajná hodnota je nad 35-násobkom minimálnej mzdy. Uviesť majú druh aj vlastnícky podiel. V majetkovom priznaní by mala byť zapísaná aj existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote nad 35-násobkom minimálnej mzdy, vrátane jeho druhu, dátumu jeho vzniku a výšky podielu.

Ďalej by mali uvádzať užívanie hnuteľnej a nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby, ak hodnota užívania presahuje 35-násobok minimálnej mzdy a ak ju užívajú viac ako jeden kalendárny mesiac. Pri nehnuteľnej veci sa má uvádzať jej druh, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva, rok začatia užívania a spôsob užívania. V prípade hnuteľnej veci sa má písať druh, pokiaľ ide o motorové vozidlo, tak aj továrenská značka a rok výroby.

Zmeny v pokutovaní verejných funkcionárov

Novela rieši aj majetkové prírastky verejného funkcionára. Tým sa má chápať rozdiel medzi jednotlivými údajmi v písomnom oznámení. A to najmä rozdiel medzi jednotlivými údajmi v roku, v ktorom sa posudzuje pôvod majetkového prírastku, s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok.

Zmeny sa majú týkať aj spôsobu pokutovania verejných funkcionárov. Sankcie by po novom mohol výbor udeľovať aj opakovane. Pokiaľ ide o sankciu v podobe straty verejnej funkcie, hroziť by mala za opakované porušenie povinností v jednom funkčnom období.

Ďalšou novinkou má byť možnosť podávať majetkové priznanie elektronicky. Navyše sa predlžuje termín, dokedy majú verejní funkcionári priznania podávať. V súčasnosti je to 31. marec, po novom to má byť 31. apríl.