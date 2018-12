Rýchliku na trati z Košíc do Bratislavy horel rušeň

Jednému z rýchlikov smerujúcich z Košíc do Bratislavy horel v piatok popoludní rušeň. Stalo sa tak neďaleko stanice Hajnáčka pri Fiľakove (okres Lučenec). Uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

„K požiaru došlo krátko po 15.30 h. Nikto nebol zranený, cestujúci nemuseli byť ani evakuovaní, sú vo vlaku, kde máme vlakvedúcich, takže sú o všetkom informovaní,“ priblížil Kováč.

Požiar rušňa sa podarilo uhasiť, momentálne sa čaká na náhradnú lokomotívu. Do úvahy prichádzajú podľa hovorcu dve alternatívy. „Buď bude použitý rušeň, ktorý odvezie vlak do stanice Hajnáčka, kde budú môcť cestujúci prestúpiť na iný rýchlik, alebo bude zapojený rušeň, ktorí ich odvezie až do cieľa,“ poznamenal Kováč.

Na miesto udalosti vyslali aj hasičský evakuačný autobus. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová.

V dôsledku požiaru mešká rýchlik 814, ktorému horela lokomotíva, v súčasnosti 90 minút. Okrem toho mešká jeden osobný vlak okolo 60 minút a rýchlik Gemeran z opačného smeru do 30 minút.

Rušeň, ktorý v piatok horel, je zhruba 40-ročným dieselovým rušňom, ktorý patrí podľa ZSSK k spoľahlivým a nekazivým.