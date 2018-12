Cez víkend nás sneh možno poteší, poľadovica určite vystraší

December sa začal mrazivo a počasie sa aspoň chvíľku riadilo kalendárom. „Nevydržalo to však dlho, pretože hneď v utorok sme na viacerých meteorologických staniciach v priebehu dňa zaznamenali teplotu aj vyššiu ako desať stupňov,“ hodnotí uplynulý týždeň klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. Na bratislavskom letisku padol takmer štyridsaťročný rekord: v utorok 4. decembra teplomer ukázal 13,5 stupňa. V ten deň v Mlynskej doline namerali dokonca 13,6, na letisku v Kuchyni 12,1 a v Hurbanove 11,3 stupňa.

Podľa klimatológa je to prejav výraznej premenlivosti počasie. A tento charakter bude pokračovať aj ďalej. „No bude aj dosť zrážok. Takže dobrou správou je, že v stredných horských polohách bude aj tento víkend padať sneh. Ale v nižších nadmorských výškach bude pršať,“ upozorňuje Faško. Na budúci týždeň sa ochladí, začne mrznúť a môžu sa vyskytnúť aj zrážky v tuhej forme. „V najnižších nadmorských výškach však budú hroziť poľadovice. Teplota vzduchu bude počas dňa kolísať medzi kladnými a zápornými hodnotami a tak sa pri zrážkach môže niekde vytvoriť poľadovica,“ dvíha varovný prst.

Môže sa stať, že aj v nížinách sa kde-tu objaví sneh, no len nakrátko. „Vytvorenie snehovej prikrývky podmieňujú výdatné zrážky. Zatiaľ to vyzerá tak, že by mohlo aj výdatnejšie snežiť. Ale, dôležité je, aby sneh padal na zamrznutú zem. A tá je pomerne teplá. Celú jeseň sme však blato nemali, takže teraz si ho ešte asi užijeme,“ pokračuje klimatológ.

Tohtoročná jeseň patrí medzi najteplejšie jesene od polovice minulého storočia. „Nebola absolútne najteplejšia, ale na mnohých meteorologických staniciach sa bude k takým radiť. Napríklad v Piešťanoch to bola tretia najteplejšia jeseň po rokoch 2006 a 2000. Na bratislavskej Kolibe ju predbehla jeseň z roku 2006,“ vyratúva. V Prievidzi však majú za sebou najteplejšiu jeseň. Priemerná teplota za mesiace september, október a november dosiahla až 11,9 stupňa. Podľa Faška to súvisí aj s tým, že počas týchto mesiacov padalo málo zrážok a bolo veľa slnečného svitu. Až po 17. novembri sa začalo klasické jesenné pochmúrne obdobie. Kedy sa začne zima? Podľa meteorológov a klimatológov 1. decembra, astronomická zima príde až začiatkom poslednej decembrovej dekády. „Súčasné počasie by som nepovažoval za zimné, skôr také neskoro jesenné. Na naozajstnú zimu si musíme ešte počkať, predbežne však počítajme s tým, že sa budú striedať chladnejšie obdobia s teplejšími. A preto sa najmä v nižších polohách nebude kumulovať snehová pokrývka,“ konštatuje Faško. No v stredných a vo vysokých horských polohách by však snehu malo pribúdať. „Kto chce prežiť sviatky na horách, tak si lyžovačku aj užije,“ dodáva s úsmevom.

Predbežne vraj nemáme rátať so snehom ani počas Vianoc. „Musíme si však ešte počkať, pretože sa môže ešte všeličo stať. Teraz to však vyzerá skôr na premenlivé počasie, ktoré bude viac zimné, ale iba chvíľami,“ uzatvára Faško.