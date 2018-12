Smer chce opäť vyhrať voľby, kandidáta na prezidenta neprezradia

Vládny Smer chce piatykrát vyhrať parlamentné voľby a zostavovať vládu. Inú ambíciu ani nemôže mať. Vyhlásil to predseda Smeru Robert Fico vo svojom úvodnom prejave na straníckom slávnostnom sneme v Trenčíne. Bude si to podľa neho žiadať aj personálne zmeny a povedať si, kde strana urobila chyby. Parlamentné voľby budú podľa Fica v roku 2020, na predčasné hlasovanie dôvod nevidí.

„Tento rok sme dostali niekoľko úderov. V roku 2019 je dôležité zamerať sa na vyrovnanie šíkov. Naša vízia je piatykrát vyhrať voľby a zostavovať vládu. Inú ambíciu ani nemôžeme mať,“ vyjadril sa Fico a dodal, že ak niečo v štáte nefunguje, treba vymeniť politikov, a to parlamentnými voľbami, nie za pomoci médií, ulice či mimovládnych organizácií.

„Do volieb pôjdeme so silným sociálnym programom, ale nebude to stačiť. Budeme musieť podstatne viac hovoriť o demokracii a ľudských právach,“ vyhlásil v súvislosti s volebným programom strany Smer.

Koalícia nemá alternatívu, tvrdí Fico

Fico sa zároveň vyjadril, že chápe frustráciu opozičného voliča, keďže tá nevie ponúknuť alternatívu k súčasnej koalícii. „Tam nič nie je, je to vyprázdnené. Aj preto sa veľa ľudí hlási k extrémizmu. Jediným programom opozície je kriminalizácia vládnej koalície, všetkých nás chcú pozatvárať a nevedia za čo,“ dodal

Vo voľbách podľa neho nepôjde o to, či Slovensko pôjde doľava alebo doprava, ale či pôjde demokratickým smerom.

Schválenie priorít strany

Na slávnostnom sneme Smeru schválili aj priority strany na koniec volebného obdobia. „Smer bude pokračovať v prosociálnej politike,“ avizuje Fico.

Fico hovorí o radikálnom predĺžení materskej dovolenky. Alternatívou má byť razantné zvýšenie rodičovského príspevku. Obdobie materskej sa podľa Fica bude po novom zaratúvať do výpočtu dôchodkov. Smer má medzi priority zaradiť nulovú sadzbu DPH na tovar, ktorý rodiny potrebujú pri narodení dieťaťa, ako sú napríklad plienky, výživy. Smer plánuje zaviesť aj príspevok pre školákov vo výške sto eur na zakúpenie potrieb pre prvákov základných škôl. Chce tiež pomôcť rodičom, ktorým partner neplatí výživné na spoločné dieťa. Peniaze od neplatiča už nebude vymáhať rodič, ale štát. „Preberie to štát na seba,“ avizuje Fico. Novomanželia by zas po uzatvorení manželstva nemali platiť poplatky za nové doklady po zmene priezviska.

Pripravované opatrenia kritizovala poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. „Je zrejmé, že pre klesajúce preferencie strany Smer sa poslanec Robert Fico musí utiekať k trápnemu vykrádaniu opozičných návrhov. Opäť prezentoval návrhy pomoci pre rodiny, ktoré však nepochádzajú z jeho hlavy,“ povedala pre agentúru SITA. Podľa nej je zarážajúce, že vládna koalícia pravidelne odmieta návrhy z dielne hnutia Sme rodina a potom ich prezentuje ako vlastné. „V tomto prípade ide o zákon o náhradnom výživnom, ktorý sme podali 28. septembra 2018, 11. augusta 2017 a 02. novembra 2016. Taktiež návrh na jednorazový príspevok na dieťa na začiatku školského roku, ktorý sme predložili 25. mája 2018 a 11. augusta 2017 a návrh na rodičovský príspevok, ktorý sme predložil 23. apríla 2018, 25. mája.2018 a 27. mája 2016,“ upozornila.

Meno kandidáta na prezidenta neprezradia

Smer stále nemá prezidentského kandidáta, a to aj napriek tomu, že Fico avizoval, že strana jeho meno oznámi na jeseň. Na dnešnom sneme to však na základe vyjadrenia predsedu strany Roberta Fica počas slávnostného príhovoru nebude. „Rok 2019 nebude len predvolebný, ale aj volebný. Čaká nás voľba prezidenta. Chcel by som povedať, že voľby nepodceňujeme a podporíme a postavíme silného a reálneho kandidáta, ale chceme byť trpezliví. Nechceme, aby sa stal predmetom mediálneho a opozičného lynču,“ vyjadril sa.

Podľa informácií denníka Pravda ním bude predsa len Miroslav Lajčák.

Na druhej strane však podľa vlastných slov verí, že si Slovensko vyberie lepšieho prezidenta ako má teraz.„Potrebujeme prezidenta, ktorý nie je prázdna bublina. Symbolom pontifikátu súčasného prezidenta sa totiž stala koza v prezident paláci. Bohužiaľ, taká je realita,“ dodal.

Vyhlásenie kandidáta na prezidenta dnes neočakávam, tvrdí Flašík

Športovo nahodený dorazil na snem o pol desiatej ráno aj Fedor Flašík. Priznal, že ide rovno z lyžiarskej zjazdovky a vyjadril sa aj k tomu, či zaznie meno prezidentského kandidáta.

Fedor Flašík prišiel na snem priamo z lyžovačky. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

„Na tomto sneme neočakávam žiadne šialenosti,“ povedal zakladajúci člen strany pred začatím slávnostného snemu. Skonštatoval, ze do Trenčína si iba odbehol. Zároveň si nemyslí, že dnes na sneme predstavia meno prezidentského kandidáta.„Načo by to robili? Predstavia ho vo februári a na 90 percent to bude Lajčák. Ale to je len moja intuícia,“ povedal.