VIDEO: Kiska namočený v podvode

To, že išlo o vopred pripravenú machináciu z pozemkom vyplýva to zo súvislostí, ktoré sú uvedené v rozsudku sporu o pozemok vo Veľkom Slavkove medzi zubárom Jánom Francom a samotným Kiskom ako žalovaným. Rozsudok obe strany dostali minulý týždeň.

Podľa informácií Pravdy sa týmito novými súvislosťami už zaoberá aj Národná kriminálna agentúra, ktorá kauzu vyšetruje ako podvod.

NOVÉ VIDEO: Klamal Kiska? Možno nehovoril pravdu, povedal pre TV Pravda sudca z pozemkovej kauzy. Pozrite si video.

Denník Pravda vo štvrtok pre tieto nové skutočnosti zo spisu oslovil samotného Kisku. Ten na otázky neodpovedal a hneď nasledujúce ráno v piatok inicioval stretnutie v Poprade s Francom. Ospravedlnil sa mu za to, že ho zatiahol do sporu a povedal, že sa neodvolá. Predtým Kiska Franca osočoval s tým, že bol „nedbalý vlastník“. Spor Kiska na Okresnom súde v Poprade na konci októbra prehral a ak sa neodvolá, verdikt bude právoplatný. To však nemení nič na tom, že vyšetrovanie pokračuje v trestnoprávnej rovine.

Kiska celý čas tvrdí, že o podozreniach súvisiacich s pozemkom nevedel. Spis však naznačuje niečo iné. V spise sa píše, že Kiska sa na základe inzerátu išiel pozrieť do Veľkého Slavkova na stavebný pozemok, ktorý predávala firma Stavrea. Sprostredkovateľ z danej firmy mu ponúkol aj pozemok na druhej strane cesty. Išlo práve o lukratívnu 1,2-hektárovú parcelu pána Franca. Kúpnu zmluvu na pozemok od firmy Stavrea Kiska podpísal 26. mája 1999. To znamená, že pozrieť sa tam bol najneskôr v máji. Lenže Francov pozemok bol zjavným podvodom vydržaný firmou Agras až notárskou zápisnicou z 3. júna 1999. Pozemok si tak Kiska obzeral ešte pred jeho odcudzením. Kiska na tieto fakty neodpovedal.

Denník Pravda oslovil políciu, či zohľadňuje aj súdny spis, podľa ktorého si Kiska pozemok prezeral ešte pred jeho odcudzením. „V súvislosti s predajom pozemkov vyšetrovateľ finančnej polície vedie vyšetrovanie vo veci trestného činu podvodu. Z pokynu dozorujúceho prokurátora nebudeme k veci poskytovať žiadne bližšie informácie,“ reagovalo komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru.

Kiska na súde tiež tvrdil, že pozemok od Stavrea si bol obhliadnuť na základe inzerátu v Novom čase. Jeho hovorca spresnil, že inzerát vyšiel pred asi 20 rokmi na prvej strane daného denníka. Denník Pravda si prezrel archív spomínaných novín od januára 1998 do júla 1999 a žiaden inzerát nenašiel. Inzerát Kiska použil ako argument na to, že sa o pozemku dozvedel náhodou a nevedel o tom, že je predmetom podvodu. Pravda oslovila sudcu Miroslava Radačovského, ktorý spor medzi Francom a Kiskom pojednával, s otázkou, či ak by inzerát naozaj nebol, môže to viesť k tomu, že Kiska by čelil stíhaniu za krivú výpoveď. Sudca to nechcel komentovať s tým, že on prípad pojednával v civilnej rovine a nie trestnej, ktorú aktuálne preverujú orgány činné v trestnom konaní.

Pozemková mafia?

Kiska tiež odkázal, že sprostredkovateľa predaja pozemku videl pri obhliadke prvýkrát v živote. Daný sprostredkovateľ pritom pracoval pre Kisku na stavbe jeho nebankoviek a na súde Kisku oslovoval ako „Andrej“. Týždenník Plus 7 dní s ním priniesol nedávno rozhovor, v ktorom tvrdí, že s Kiskom si rozumie doteraz.

Sudca Radačovský si myslí, že Kiska možno na súde nehovoril pravdu o tom, že sa predtým s daným sprostredkovateľom nepoznal. „Podľa mňa nehovoril pravdu, ale môžem sa aj mýliť,“ poznamenal sudca. Týždenník Plus 7 dní tiež upozornil, že daný sprostredkovateľ pracoval aj pre bývalého mafiána spod Vysokých Tatier Milana Reichela. Denník Pravda už predtým informoval, že daný sprostredkovateľ sa poznal aj s niekdajším mafiánskym bosom Ondrejom Žembom, ktorý má tiež v danej lokalite vo Veľkom Slavkove pozemok.

V kuloároch v Poprade sa hovorí, že významní ľudia v Poprade si delili v deväťdesiatych rokoch najlepšie pozemky s výhľadom na Tatry. Riešiť sa to malo aj ich vydržaním a následných predajom cez bieleho koňa konečnému kupcovi. Sudca Radačovský k tomu povedal, že odkryť staré machinácie s pozemkami pod Tatrami by bolo možné, ak by vec prevzal vyšetrovateľ, ktorý pozná pozemkové právo aj pomery v Poprade.

Krivá výpoveď Kisku?

Kiskov prípad zapadá do toho, čo sa v minulosti dialo s pozemkami pod Tatrami. Ak Kiska na súde hovoril pravdu, firma Agras pozemok vydržala len krátko po tom, čo sa naň Kiska bol pozrieť. Následne v priebehu júla 1999 bol pozemok prevedený na zjavného bieleho koňa, pričom vklad v jeho prospech kataster vykonal za dva dni. O ďalšie dva dni pozemok kúpil Kiska. Na otázku Pravdy, či Kiskovi nebolo čudné, že na pozemok sa bol zjavne pozrieť pred májom 1999 a kupoval od niekoho, kto ho získal až v júli, Kiska neodpovedal. Na súde opakovane tvrdil, že konal v dobrej viere. Povedal, že si pozrel list vlastníctva, pozemok nebol zaťažený ťarchami, a tak ho kúpil.

Advokátka Franca Mária Kozáková si však myslí, že list vlastníctva pri predaji pozemku Kiskovi vôbec nebol k dispozícii. Číslo listu vlastníctva chýbalo aj v kúpnej zmluve. Navyše na súde bol predložený z danej doby len list vlastníctva, ktorého súčasťou bola časť „A“ a časť „B“. Časť „C“, na ktorej boli v danej dobe napísané ťarchy, chýba. Na otázku Pravdy, ako potom Kiska mohol vedieť, že ťarchy na pozemku neboli, Kiska tiež neodpovedal.

Krivá výpoveď je definovaná ako trestný čin. Ide o okolnosti, keď niekto na súde klame o závažnej skutočnosti k prípadu. Trestná sadzba odňatia slobody je všeobecne stanovená v rozmedzí do piatich rokov. Trestná sadzba za trestný čin podvodu je v závislosti od veľkosti škody od dvoch do pätnásť rokov.

Kiska kúpil vo Veľkom Slavkove v danej dobe spolu až 10 pozemkov

Kúpa pozemku, ktorý zjavne neoprávnene odcudzili Francovi, nebola pre Kisku zďaleka jedinou investíciou do pozemkov vo Veľkom Slavkove. Kiska kupoval pozemky priamo od Stavrea aj od firmy Agras a to v rovnakom období ako došlo k prevodu Francovho pozemku. Spolu takto Kiska vrátane Francovho pozemku kúpil až 10 pozemkov. Upozornila na to na súde Francova advokátka a tieto okolnosti sú uvedené aj v odôvodnení rozsudku.

„Z kúpnych zmlúv uzavretých medzi predávajúcim STAVREA, a to zo dňa 26.5.1999, zo dňa 13.7.1999, ako aj kúpnou zmluvou medzi spoločnosťou AGRAS a kupujúcim žalovaným (Kiska, pozn. red.) zo dňa 13.7.1999 vyplýva, že žalovaný (Kiska, pozn. red.) nadobudol v tom čase v lokalite aj pozemky parc. č. 697/7 o výmere 1134 m2, parc. č. 697/8 o výmere 962 m2, parc. č. 699/89 o výmere 740 m2, parc. č. 699/92 o výmere 849 m2, parc. č. 699/97 o výmere 473 m2, parc. č. 697/3 o výmere 2010 m2, parc. č. 699/86 a parc. č. 699/92 a parc. č. 699/97 v 1/3,“ píše sa odôvodnení súdneho verdiktu.

VIDEO: Kiska sa v piatok Francovi ospravedlnil. Potvrdila to Francova advokátka Mária Kozáková. Viac si môžete pozrieť vo videu.

Kiska tvrdil, že Franca nepozná, teraz mu hovorí „sused“

Kiska sa v piatok stretol v Poprade s Francom a povedal mu, že sa v spore neodvolá. „Pán Kiska sa s nami stretol. Ospravedlnil sa za to, že nás do toho celého zatiahol. Povedal, že celú vec bude riešiť inak,“ povedal pre Pravdu Franc. Kiska povedal Francovi, že si bude peniaze nárokovať od osoby, od ktorej pozemok kúpil. Ide o zjavného bieleho koňa. Ten pracoval ako robotník práve pre Kisku. Na súde daný človek pôsobil dojmom, že nemá veľký majetok.

Kiska aj na stretnutí s Francom priznal, že vymôcť od neho peniaze bude zrejme ťažké. V danom prípade však ide „len“ o 1¤800 eur. Takúto sumu v prepočte z korún Kiska zaplatil za pozemok, na ktorý by sa pokojne zmestilo 20 rodinných domov. Na otázku, či cena nebola fiktívna v snahe ušetriť na daniach, Kiska v minulosti neodpovedal. Pozemok s rozlohou 1,2 hektára má teraz hodnotu okolo jedného milióna eur.

Kiskova kancelária na otázky k demisii Kisku nereaguje

Sudca Radačovský, ktorý Kiskov prípad pojednával, ešte koncom októbra po súde povedal, že vzhľadom na závažnosť zistení v kauze by na mieste Kisku odstúpil z funkcie prezidenta. Médiá ho za to kritizovali a Kiska povedal, že sudca bol zaujatý. S poukázaním na mediálny tlak následne sudca oznámil, že k 1. januáru 2019 končí vo funkcii. Denník Pravda vzhľadom na závažnosť kauzy Kiskovi položil v priebehu roka otázku či prezident pre pozemkový škandál nezvažuje demisiu. Kiskova kancelária na danú otázku nereagovala.

Kiska v celej kauze v piatok náhle zmenil postoj. V kuloároch sa už predtým hovorilo, že ak sa bude ďalej súdiť, je to politická samovražda pre jeho ďalšie politické plány. Keď zubár Franc v roku 2015 zistil, že ho pred rokmi niekto o pozemok pripravil, Kiska mu vtedy odpísal, že je nedbalý vlastník a za posledné roky Kiska už pozemok tak či tak vydržal. Franc preto podal na Kisku žalobu. Kiska v piatok po stretnutí s Francom povedal, že sa ďalej súdiť nebude. „Viacerí renomovaní právnici mi potvrdili, že rozhodnutie obsahuje množstvo nezmyslov, deformuje pohľad na vlastnícke práva a ide proti predchádzajúcim rozhodnutiam súdov v podobných veciach. Je dobre, že človek, ktorý toto rozhodnutie vydal, sa pozície sudcu vzdal,“ povedal Kiska.

Kiska otočil aj v postoji k Francovi. V piatok už o Francovi Kiska hovoril ako o „skoro susedovi“. „A verím, že tak ako dnes, aj v budúcnosti sa s pánom Francom ako Popradčania a skoro susedia ešte zopárkrát na káve stretneme,“ napísal Kiska na sociálnej sieti.

Francova rodina vnímala u Kisku falošnosť a cítila veľkú krivdu

Predtým Kiska tvrdil, že o žiadnom Francovi nikdy nepočul a ani ho nevidel. Povedal to napriek tomu, že Francova a Kiskova mama spolu vyrastali a Kiskova rodina chodila k Francovi ako k zubnému lekárovi. Francov otec bol v Poprade známy povstalecký hrdina. Franc mal na pozemku aj po roku 1999 tabuľu, že pozemok je jeho, a to aj so svojím menom. Napriek tomu Kiska opakovane tvrdil, že o Francovi nikdy predtým nepočul. Francova rodina tieto Kiskove slová vnímala ako falošné a cítila veľkú krivdu.

VIDEO: Rozsudok v kauze padol koncom októbra. Slová Jána Franca po súde ako aj vyjadrenie sudcu na súde a po ňom si môžete pozrieť na nasledujúcom vi­deu.