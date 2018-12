Fico: Kiska je zrejme súčasť pozemkovej mafie

Fico v sobotu v súvislosti s pozemkovou kauzou pod Tatrami odkázal prezidentovi Andrejovi Kiskovi, že nemá žiadne právo hovoriť o Slovensku ako o mafiánskom štáte. Povedal to zároveň s kritikou na novinárov, že ignorujú Kiskove kauzy.

„Niekto je favorizovaný, niekto je miláčik a môže mať daňové podvody, môže pozemky ukradnúť, veď to, čo sa objavilo teraz v súvislosti s pozemkom prezidenta Kisku, veď to je šialené! On evidentne o všetkom vedel, on bude rozprávať o nejakej mafii? O nejakom mafiánskom štáte? Veď podľa všetkého je súčasťou pozemkovej mafie,“ povedal Fico.

Denník Pravda v sobotu informoval, že Kiska sa zaplietol do podvodu s pozemkami pod Tatrami. Na pozemok, ktorý Kiska kúpil, sa totiž bol v roku 1999 pozrieť ešte predtým ako došlo k samotnému odcudzeniu pozemku. To, že všetko bolo zjavne vopred pripravené vyplýva zo súvislostí, ktoré sú uvedené v rozsudku sporu o pozemok vo Veľkom Slavkove medzi zubárom Jánom Francom a samotným Kiskom ako žalovaným.

Denník Pravda oslovil ešte vo štvrtok Kiskovu kanceláriu s otázkami k novým zisteniam v pozemkovej kauze, ktoré vyplývajú zo súdneho spisu. Ten má k dispozícii aj Kiska. Kiskove komunikačné oddelenie na dané otázky ani po opakovaných výzvach doteraz neodpovedalo.

Rozsudok obe strany dostali minulý týždeň. Okresný súd v Poprade konštatoval, že výlučným vlastníkom pozemkov je zubár Franc. Kiska sa v piatok zubárovi Francovi ospravedlnil za to, že ho do sporu zatiahol a povedal mu, že sa neodvolá. Predtým Kiska Franca osočoval s tým, že je nedbalý vlastník.

Spor pokračuje v trestnoprávnej rovine, ktorú vyšetruje Národná kriminálna agentúra ako podvod. Obvinený zatiaľ nebol nikto. Kiska na súde neuspel s obhajobou, že konal v dobrej viere. Francova advokátka Mária Kozáková jeho dobrú vieru spochybnila. Zmluva o kúpe pozemku Kiskom bola doškrtaná a nebol na nej uvedený ani len list vlastníctva k pozemku. Kiska kupoval pozemok len dva dni po tom ako ho získal zjavný biely kôň. Ten navyše pracoval práve pre Kisku. Aj sprostredkovateľ predaja pracoval pre Kisku. Išlo navyše o osobu, ktorá poznala ľudí z niekdajšieho popradského podsvetia.

Fico sa vyjadril ku Kiskovej pozemkovej kauze na novinársku otázku akého kandidáta Smer postaví na prezidenta. „Ja nekandidujem, to je všetko, čo môžem teraz potvrdiť. Veď to nie je možné, aký lynč ste spustili všetci proti nám. Aký má význam dať vám nejaké meno? Jediné čo urobíte je, že ho dobre ho poopľúvate, všetku špinu vylejete na neho, akú len môžete vyliať, ale že by ste popísali niečo o pánovi Kiskovi, o všetkých tých podvodoch, o všetkom, tak to by bolo krásne čítanie,“ dodal Fico.

VIDEO: Klamal Kiska? Možno nehovoril pravdu, povedal pre TV Pravda sudca z pozemkovej kauzy. Pozrite si video.

VIDEO: Kiska sa v piatok Francovi ospravedlnil. Potvrdila to Francova advokátka Mária Kozáková. Viac si môžete pozrieť vo videu.

VIDEO: Rozsudok v kauze padol koncom októbra. Slová Jána Franca po súde ako aj vyjadrenie sudcu na súde a po ňom si môžete pozrieť na nasledujúcom vi­deu.