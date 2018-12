Fico chce vyhrať ďalšie voľby, či chce byť premiérom, nepovedal

„Ako predseda politickej strany, ak voľby vyhráme, budem viesť delegáciu, ktorá bude rokovať o zostavovaní novej vlády,“ uviedol. Svoje rozhodnutie odísť z postu premiéra na jar tohto roku považuje Fico za dobrý krok v záujme zachovania vládnej koalície a zabráneniu predčasným voľbám, ktoré by boli podľa neho devastujúce pre koalíciu, opozíciu i krajinu.

Smer už podľa Fica vybral prezidentského kandidáta, jeho meno však predstavia až začiatkom februára. „Je to dostatočne známy a silný kandidát,“ vyhlásil expremiér. Meno kandidáta nechce prezradiť, aby ho nevystavil mediálnemu lynču. „Meno oznámime v čase, keď tu priestor na lynčovanie nebude,“ vyhlásil. Slovensko podľa Fica potrebuje iného prezidenta ako Andreja Kisku. On je prázdna bublina. Želáme si iného prezidenta, ktorého budú prijímať vo svete, ktorý bude relevantný,“ zdôraznil poslanec Fico.

Situácia týkajúca sa odmietavého postoja Slovenska ku Globálnemu paktu OSN o migrácii a následnej demisie ministra zahraničia Miroslava Lajčáka sa podľa Fica vyriešila tak, ako si Smer želal. „Stalo sa, čo sme chceli. Marrakéš je odmietnutý, Slovensko tam nepôjde a aj Lajčák zostáva vo funkcii. Trochu nám ale pomotal hlavy z hľadiska ústavnoprávneho,“ povedal Fico. Dodal, že Smer-SD sa nezaoberal možnosťou, že by on mal nahradiť Lajčáka vo funkcii šéfa diplomacie. Fico si nemyslí, že by do marockého Marrakéšu na prijímanie paktu o migrácii mohol ísť Kiska, keďže dokument odmietol parlament i vláda. „Nemá výkonné právomoci, ak by ich mal, doviezol by sem tisíce imigrantov. Ak by išiel, išiel by v príkrom rozpore s vládou a parlamentom a urobil by zle pre Slovensko,“ vyhlásil Fico.

Smer podľa Fica chystá ďalšie sociálne opatrenia. „Ak sa darí štátu, nech sa darí aj ľuďom,“ zdôraznil. Vysvetlil, že Smer-SD chce zvýšiť rodičovský príspevok alebo predĺžiť materskú dovolenku. Po novom by mal štát vymáhať výživné na deti a ženám, ktorým muž neplatí, bude zatiaľ výživné vyplácať. Ďalším opatrením bude 100-eurová poukážka pre prvákov na nákup školských pomôcok, ako aj príspevok po narodení dieťaťa.

Na tému prezidentských volieb sa Robert Fico vyjadroval aj pre TV Pravda.