Ľuďom dochádza s vlakmi trpezlivosť

Nervozita, hnev a beznádej lomcujú ľuďmi, ktorí sú nútení dochádzať za prácou či do školy vlakom. Do svojho cieľa často prichádzajú neskoro. Nestíhajú prípoje ani dohodnuté stretnutia. „Kultúra cestovania je katastrofálna,“ konštatovali viacerí.

Cestu na trase Zvolen – Lučenec sme si vyskúšali aj my. Našťastie, spoj meškal „len“ pätnásť minút. „To sa ešte dá vydržať,“ podotkla Mária Sliacka, ktorá kvôli práci využíva vlaky pomerne často. Na staniciach si už „odtrpela“ svoje. „Dovolím si tvrdiť, že každý tretí, ak nie druhý, vlak mešká od 10 do 60 minút. Veľa ľudí nadáva, šomre, občas sa niektorí aj sťažujú, ale nepomáha to,“ hovorí. Niekedy je to podľa nej aj oveľa horšie. „V lete sme za Bratislavou čakali vo vlaku dve hodiny na trati bez klimatizácie. Ľudia v horúčavách skoro odpadávali,“ opísala nepríjemnú situáciu. „Ide o nekvalitné služby, narúša mi to program, nestíham prípoje. S klientmi si nemôžem dohodnúť konkrétny čas, vždy im musím vysvetliť, že neviem, o koľkej do cieľa dorazím,“ krúti hlavou. „Vrcholom neserióznosti je, že v takýchto prípadoch železničná spoločnosť nechce cestujúcim vrátiť ani len symbolickú sumu za lístok. Treba s tým niečo robiť," rozčuľuje sa. Časť peňazí podľa nej vracajú len vtedy, keď ľudia cestujú vlakom InterCity.

Podobný názor má aj Eva Čerťaská. Pred pár dňami cestovala vlakom, ktorý pre technické problémy rušňa hodinu meškal. „Počas jazdy niekoľkokrát stál. Vo vozňoch bola strašná zima. Keďže nefungoval motor, nekúrilo sa a ani nesvietilo,“ povedala. Vlakmi dochádza za prácou štyri roky a za ten čas nevidí žiadny posun. „Skôr je to stále horšie. Hromadná doprava na Slovensku sa zastavila niekde v osemdesiatych rokoch. Staré sedadlá, špinavé okná, hrozné toalety,“ vymenúva ďalšie nedostatky.

V rýchliku do Lučenca sme „vyspovedali“ viacerých ľudí. Všetci tvrdili, že tento spoj mešká pravidelne. „Od 10 do 15 minút, niekedy aj polhodinu. Ťažko povedať, prečo,“ podotkol Štefan Vizvári. Študentka Terézia Katová s ním súhlasí. „Stáva sa, že mešká aj 90 minút. Často cestujem z východu do Bratislavy a hodinové zdržania nie sú ničím výnimočným. Nestíham potom prestupy na ďalšie spoje,“ vysvetlila. Vysokoškolák Valentín Hanáček s tým má tiež svoje skúsenosti. „Neprejde týždeň, aby nemeškali. Spôsobuje mi to problém, keď chcem včas prestúpiť na autobus,“ posťažoval sa.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ročne vypraví podľa jej hovorcu Tomáša Kováča 550-tisíc vlakov. „Samozrejme, meškania, aj z našej viny, sa pri takomto počte vyskytnú a každé z nich nás mrzí,“ hovorí. Najčastejšie je to spôsobené sledmi vlakov, čakaním prípojných spojov na zmeškané, výlukami, poruchami a zrážkami s autami, lesnou zverou či osobami. „Na severnej trase sú meškania vinou ZSSK či Železnice Slovenskej republiky minimálne, ale tiež sú dlhodobo zanedbané smery na južnej strane ako napríklad Bratislava – Zvolen – Košice,“ priznáva. Tie sú podľa neho veľmi problematické z dôvodu dlhoročnej podvýživy investícií do infraštruktúry. „Moderné rušne totiž na nemoderné trate nepatria. Sú príliš drahé a rýchle na to, aby sa nasadzovali na pomalú trať, ktorej technické parametre a zanedbaná infraštruktúra takýto vlak nadmieru opotrebovávajú,“ vysvetlil.

Kováč má pre cestujúcich aj dobrú správu. Tvrdí, že od polovice budúceho roka začnú v Banskobystrickom kraji jazdiť nové vlaky vybavené wi-fi, kamerovým systémom, elektrickými zásuvkami, bezbariérovým priestranným WC a systémom automatického počítania cestujúcich. Prvé dve jednotky by mali byť zaradené do prevádzky v júni na trati Zvolen – Lučenec – Fiľakovo. V rokoch 2020 – 2021 budú jazdiť aj na tratiach Prievidza – Horná Štubňa, Horná Štubňa – Vrútky, Zvolen – Kremnica – Horná Štubňa, Zvolen – Jesenské – Tisovec a Zvolen – Banská Bystrica – Brezno.

Cestujúci sa však dovtedy musia vyzbrojiť trpezlivosťou. „V rámci vnútroštátnej prepravy, ak sú nespokojní, majú nárok na kompenzáciu formou vrátenia lístka v nástupnej, prestupnej alebo nácestnej stanici. Zaplatené cestovné, či jeho neprecestovanú časť, dostanú späť,“ dodal Tomáš Kováč.