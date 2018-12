Odsúdeného podnikateľa Igora Šajgala zatkli policajti

„Dnes v doobedňajších hodinách prišiel na obvodné oddelenie v okrese Rimavská Sobota, kde sa predstavil ako "Hazucha“ a žiadal vydať potvrdenie o strate dokladov," uviedla polícia s tým, že viac informácií pripravuje.

Šajgal bol v policajnom pátraní od novembra 2015, keď nenastúpil do väzenia. Odvolací súd Šajgalovi ešte 29. októbra 2015 potvrdil za zločiny lúpeže, ktorú si mal objednať, a vydierania rodiny Kubašiakovcov osem rokov väzenia so stredným stupňom stráženia. Potrestal ho aj peňažným trestom vo výške 35-tisíc eur. Ak by ho nezaplatil, uložil mu náhradný trest – 12-mesačné väzenie.

Rozhodnutím, ktoré koncom októbra 2015 padlo na Krajskom súde v Banskej Bystrici, sa po deviatich rokoch od brutálnej vraždy Kubašiaka definitívne skončila celá kauza „Polomka“.

Hoci Šajgal bol okrem pokračujúceho zločinu vydierania rodiny Kubašiakovcov obžalovaný pôvodne z objednávateľstva úkladnej vraždy Kubašiaka, vzhľadom na dôkaznú situáciu ešte pred senátom okresného súdu prokurátor požiadal o zmenu právnej kvalifikácie skutku na zločin lúpeže formou objednávateľstva.

Šajgala z neho usvedčoval odsúdený banskobystrický expolicajt Róbert Petluš, ktorého súd v roku 2008 uznal vinným z vykonania úkladnej vraždy Kubašiaka a odsúdil na 25 rokov väzenia.

Podnikateľa Jána Kubašiaka z Polomky zavraždili 14. novembra 2006 pri útoku policajného komanda pod vedením Róberta Petluša. Ten na akciu za peniaze naviedol trenčianskeho policajta Juraja Roszíka a jeho kolegu Róberta Červeňana. Ako objednávateľa útoku na Kubašiaka žaloval prokurátor jeho bývalého spoločníka Šajgala. Zároveň mu kládol za vinu i vydieranie manželov Kubašiakovcov. Šajgal sa na odvolacom konaní ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, inak by ho bol súd vzal hneď do výkonu trestu. Pretože do väzenia nenastúpil, súd na neho vydal zatykač.