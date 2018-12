Definíciou antisemitizmu vyjadrila NR SR jasný postoj proti nenávisti

Nejde o žiadne obmedzenie slobody prejavu

Obyvateľstvo Izraela tvorí 80 percent Židov a hlasy proti nemu znamenajú, že ide o popieranie existencie štátu; vyzerá to ako stredoveký koncept jasného antisemitizmu, uviedol to pre Pravdu svetoznámy izraelský historik Yehuda Bauer. Rodák z Prahy, ktorý má už 92 rokov, stále pôsobí ako profesor na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, kde sa venuje hlavne dejinám holokaustu.

Čo prekáža tým, ktorí odmietajú definíciu antisemitizmu vypracovanú IHRA?

Znepokojuje ich najmä sloboda kritizovať politické kroky štátu Izrael. Keď sa však zahĺbime do textu, zistíme, že obava je zbytočná.

Prečo?

Príklady uvedené v definícii minimalizujú zmysel výhrad; uvádzajú totiž, že kritika izraelskej politiky neznamená antisemitizmus. Keby to bolo inak, potom by sa dali označiť za antisemitov státisíce izraelských Židov, ktorí sú proti politike svojej vlády. Vnímajte to podobne, ako keď napríklad ktokoľvek kritizuje rozhodnutia prezidenta Francúzska, ale z toho nevyplýva, že je protifrancúzsky. Je iba kritik jeho politiky. Inak to vyzerá, keď niekto zájde do extrému.

Ako?

Keď nejde o kritiku izraelskej politiky, ale o spochybňovanie faktu, že Izrael bol založený pred 70 rokmi, pričom niekto otvorene alebo nepriamo žiada zrušenie tohto štátu, čo je v súčasnosti výzva na genocídu izraelských Židov, potom to je antisemitizmus. Obyvateľstvo Izraela tvorí 80 percent Židov a hlasy proti nemu znamenajú, že ide o popieranie existencie štátu, o upieranie práva týchto štyroch pätín občanov na národnú existenciu. Vyzerá to ako stredoveký koncept jasného antisemitizmu.

Mýlia sa kritici definície ešte v niečom?

Oponenti tiež tvrdia, že definícia je nerealizovateľná, lebo je zložité odlíšiť antisemitizmus podľa optiky IHRA od možnosti uviesť niečo, čo vraj nikoho neohrozuje. Považujem to za skresľovanie situácie. Grafity či svastika, alebo nadávanie na Židov, fyzické útoky, používanie internetu na ich očierňovanie a pošpinenie len preto, že sú Židia, sú jednoznačné prejavy antisemitizmu. Nájdeme paralelu – útoky a hanobenie namierené proti Afričanom, pretože majú tmavú pleť. Oponenti definície, ktorí o sebe tvrdia, že reprezentujú liberálne hodnoty s tým, že sa snažia chrániť ľudské práva, jednoznačne zradili vlastnú ideológiu.