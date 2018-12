Šajgal zostáva za mrežami, cíti sa nevinný

Šajgala v roku 2015 poslal súd na osem rokov do väzenia so stredným stupňom stráženia za objednanie vydierania a lúpežného prepadnutia, pri ktorom v Polomke zomrel podnikateľ Ján Kubašiak. Do väzenia nenastúpil a bol na úteku, kým ho v pondelok polícia nezadržala. Prokurátor špeciálnej prokuratúry potvrdil, že obžalovaný zostáva vo väzbe. „Bolo konštatované, že bol na úteku tri roky. Vedel, že je stíhaný a že je voči nemu vedené súdne konanie, zásielky nepreberal,“ uviedol. „Ponúkli alternatívne riešenie, náramky a podobne, ale v takomto prípade to neprichádza do úvahy,“ dodal. Nevedel bližšie uviesť, kde sa Šajgal skrýval, žil však na Slovensku. „Prezradil, že to bolo v troch lokalitách pod falošným menom,“ vysvetlil. Či Šajgalovi teraz hrozí vyšší trest, prípadne ďalšie obvinenie, sú podľa neho hypotetické otázky.

V šiltovke, športovej bunde a vyšúchaných rifliach pôsobil Šajgal pokojne. Keď vychádzal z pojednávacej miestnosti, spýtal sa: „Vy by ste neušli, keby ste neboli vinní?“ Na otázku, kde sa skrýval, reagoval svojsky: „Príďte za mnou do väznice, dozviete sa.“ Obhajca Ondrej Zachar za svojím klientom pevne stojí. Podanie sťažnosti proti väzbe bude podľa neho komplikovanejšie. Hoci bol Šajgal na úteku, stihol sa odvolať proti osemročnému trestu. Rozlúsknuť tieto problémy však bude na krajskom súde. Podľa Zachara je Šajgal v zlom zdravotnom stave, viac nekonkretizoval.

Igor Šajgal v roku 2009. Autor: SITA, Dušan Hein

Vdova po Kubašiakovi, Mária Sihelská, si vydýchla. Národná kriminálna agentúra totiž vyšetruje objednávku aj jej vraždy. „Človek, ktorý to mal vykonať, sa stretol so Šajgalom niekedy minulý rok. Malo to vyzerať ako autonehoda,“ potvrdila pre Pravdu Sihelská. „Trochu svetla do toho hádam vnesie aj výpoveď samotného Šajgala,“ myslí si.

Hľadaný Šajgal sa v pondelok na obvodnom oddelení predstavil falošným menom Hazucha a žiadal vydať potvrdenie o strate dokladov. Po zadržaní svoju identitu potvrdil. Z objednávky lúpežného prepadnutia a vydieranie rodiny Kubašiakovcov Šajgala usvedčil expolicajt Róbert Petluš, ktorý si odpykáva 25-ročné väzenie za spáchanie úkladnej vraždy Kubašiaka.

Agentúrnu správu sme vymenili za autorský článok denníka Pravda.