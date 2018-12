Cestári upozorňujú na poľadovicu, sneženie a hmlu

Všetky sledované úseky diaľníc, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Vodiči by si však mali dávať pozor na tvorbu poľadovice, silné sneženie a hmlu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Na D3 v úseku Svrčinovec – Poľana – Skalité sa na vozovke nachádza miestami kašovitý sneh hrúbky do troch centimetrov a na R3 v úseku Sedliacka Dubová – Široká je na vozovke čerstvý sneh do hrúbky jedného centimetra.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch, na ceste II/520 Stará Bystrica – Lokca do štyroch až desať centimetrov. Na cestách v okrese Žarnovica sa nachádza na vozovke zľadovatený sneh do hrúbky dvoch centimetrov.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je miestami vlhký až mokrý. Na HP Branisko, Herlianske Sedlo, Vernár a Skýcov je na vozovke čerstvý sneh do jedného až troch centimetrov, na HP Príslop do štyroch až piatich centimetrov. Na HP Veľké Pole, Cukmantel, Huty, Vrchslatina, Podspády, Zbojská, Makov, Čertovica, Súľová, Grajnár, Javorník, Šturec, Fačkov, Besník, Pusté Pole a Pezinská Baba sa na vozovke nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu v hrúbke jeden až tri centimetre. Na HP Veľké Pole a Cukmantel je zľadovatený sneh v hrúbke štyroch až piatich centimetrov.

Poľadovica je na cestách v okresoch Komárno, Žarnovica, ceste II/510 Horné Janíky a na cestách III. triedy v obvode Hurbanovo, Komárno, Piešťany.

Na D3 v okolí lokalít Svrčinovec, Čierne – Polesie a Skalité je pre silné sneženie dohľadnosť do 100 m.

Na D1 v okolí lokality Švábovská Stráň je pre hmlu znížená dohľadnosť do 50 m.

Na ceste I/18 v úseku Motorest Branisko – Malý Šariš je nutné použiť snehové reťaze pre vozidla nad 10 m!

Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), HP Veľké Pole (cesta II/512 Oslany – Cerová), HP Šútovce (cesta III/1774). HP Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t.

Cesty II/549 v úseku Úhorná – Úhornianske sedlo – Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla – Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu – cesty sú v zime neudržiavané.