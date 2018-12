Návrat do minulosti. Vláda odklepla vznik stredných športových škôl

Od 1. januára budúceho roka vzniknú stredné športové školy. Vyplýva to zo zákona o športe z roku 2015, ktorým bol novelizovaný zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Píše sa to v materiáli Vyhodnotenie plnenia opatrení Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020, ktorý vláda vzala na dnešnom rokovaní na vedomie.