Mistrík, Bugár, Harabin. Trojica favoritov prezidentských volieb podľa prieskumu

Ak by sa prezidentské voľby konali v decembri, ľudia by najviac volili vedca Roberta Mistríka (16,8 percenta). Na druhom mieste by skončil predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár so 16,2 percenta a trojicu uzatvára sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin (12,8 percenta).