Trest pre Sebastiana Vadalu: musí zaplatiť 3 000 eur

Sebastian bol obvinený z nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. Vlani v septembri napadol taxikára, chytil ho pod krk, škrtil a vyhrážal sa mu, že ho zabije, lebo je mafián. Taxikára napadol aj po druhý raz a niekoľkokrát ho udrel do tváre. Súd Vadalu zobral do väzby, za mrežami si posedel od marca do júna, prepustili ho, keď zložil dvojtisícovú kauciu.

Ako podotkla Pančurová, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, pretože sa odvolal okresný prokurátor. Vysvetlila však, že len čo sa stane rozsudok, podľa ktorého má odsúdený zaplatiť peňažný trest, vykonateľným, vyzve ho predseda senátu, aby zaplatil. Má na to pätnásť dní, ak nezaplatí, bude nariadený výkon náhradného trestu odňatia.

Verejnosti je však viac známy Antonino Vadala, ktorý neslávne podnikal v Trebišove a rád sa chválil známosťami, dokonca aj politickými. V máji ho slovenský súd vydal na základe medzinárodného zatykača do Talianska, kde čelí obvineniam z obchodovania s drogami a legalizácie príjmomv z takýchto obchodov. Na Slovensku má na krku obvinenie zo subvenčného podvodu. Pred takmer desiatimi rokmi sa totiž snažil vylákať dotáciu 120-tisíc eur od Poľnohospodárskej platobnej agentúry.