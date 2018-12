Kiska podpísal štátny rozpočet aj obedy zadarmo

Takzvaný zákon roka je z dielne ministerstva financií pod vedením Petra Kažimíra (Smer). Pôvodne návrh rozpočtu schválený vládou počítal s deficitom verejných financií na budúci rok na úrovni 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP). Prijatím pozmeňujúceho návrhu z finančného výboru sa však upravil schodok rozpočtu tak, aby sa dosiahlo v roku 2019 vyrovnané hospodárenie.

Konkrétne sa výdavky kapitoly Všeobecná pokladničná správa znížili o 96,89 milióna eur. Celkové príjmy aj výdavky verejnej správy tak majú v budúcom roku dosiahnuť rovnakú sumu 37,161 miliar­dy eur.

Rozpočet počíta aj s financovaním viacerých priorít vlády. Ráta aj s rastom miezd v celom verejnom sektore, rásť platy majú zdravotným pracovníkom, ale aj justičným úradníkom.

Obedy zadarmo idú do praxe

Deti v poslednom ročníku materských škôl budú mať obedy zadarmo od januára 2019 a žiaci základných škôl od septembra 2019. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú podpísal prezident.

Právna norma z dielne skupiny poslancov koaličného Smeru hovorí o tom, že dotácia bude v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by obedy zadarmo mali stáť štát 80 až 120 miliónov eur.

Cieľom tohto opatrenia je podľa predkladateľov efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež predchádzanie plytvaniu potravinami a zároveň aj zabezpečenie zodpovedného prístupu rodičov k výchove, výžive a vzdelávaniu svojich detí.

Na základe dohody so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) štát poskytne mestám a obciam v súvislosti so zavedením obedov zadarmo v školách navyše financie na technické a personálne zabezpečenie tohto opatrenia.

Ministerstvo financií by malo vyčleniť popri dotácii, ktorá sa na obedy zadarmo odhaduje vo výške 80 až 120 miliónov eur v závislosti od počtu detí, ktoré o obedy prejavia záujem, ešte aj financie na technické vybavenie jedální. Malo by ísť o dva milióny eur.

Zároveň ministerstvo práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na finančnú pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o 1000 ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte dá zriaďovateľom 60 eur na osobu na ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli.