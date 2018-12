Podľa Remišovej školstvo potvrdilo, že prídeme o 100 mil. eur z eurofondov

Podľa Remišovej sa ministerka školstva vyhovára, že za zlé výsledky ona nemôže, že na vine sú prijímatelia, teda vysoké školy, vedci a podniky. Prvý problém podľa Remišovej je, že vo svojej časti programu doteraz ministerstvo podpísalo iba pár zmlúv, a teda peniaze nemá kto využiť. „Druhý problém je, že väčšinu z doteraz rozdelených peňazí dalo ministerstvo samo sebe, keď projekty za 85 miliónov eur pridelilo svojej podriadenej organizácii Centru vedecko-technických informácií SR. Keď sa teda ministerka sťažuje na prijímateľov, sťažuje sa vlastne sama na seba,“ povedala Remišová. Zároveň doplnila, že ministerstvo dá samo sebe alebo iným ministerstvám viac ako 300 miliónov eur.

Lubyová po rokovaní vlády uviedla, že tabuľka, ktorú prezentovala Remišová nie je aktuálna. „Národné projekty boli ešte schválené buď v roku 2014 alebo v roku 2015. Po mojom nástupe do funkcie sme sa po diskusii s Európskou komisiou dohodli, že nebudeme schvaľovať žiadne ďalšie národné programy v rámci operačného programu Výskum a Inovácie (OP VaI) a všetko pôjde cez tzv. dopytové výzvy,“ povedala Lubyová. Poukázala aj na to, že sa dohodli aj na tom, že sa nebudú financovať žiadne ďalšie nové národné programy, ktoré už neboli zazmluvnené.

„Za môjho pôsobenia na OP VaI žiaden národný program nevznikol a všetky výzvy sme robili takým spôsobom, aby to bola dopytová výzva otvorená pre veľa subjektov,“ vysvetlila. Ako doplnila, keď sa vypíše národný projekt za 40 – 50 miliónov eur na jednu inštitúciu, ktorá má dobre zorganizované procesy verejného obstarávania a administráciu, tak sa čerpá oveľa rýchlejšie, ako keď sa ten istý objem rozpíše, aby sa o nich hlásili desiatky alebo stovky menších firiem.

Podľa poslankyne NR SR sa Lubyová pri problémoch s eurofondami vyhovára na druhých, konkrétne na predchádzajúceho ministra Juraja Draxlera. Podľa jej slov však on za zlé čerpanie nemôže byť zodpovedný. „V roku 2015 žiadne čerpanie nebolo, prvé výzvy boli vyhlásené v januári 2016. Po voľbách ich ale minister Peter Plavčan všetky zrušil a vyhlásil svoje vlastné výzvy, ktoré skončili eurofondovým škandálom minulý rok. SNS je na ministerstve dva a pol roka a to je dosť dlhý čas na to, aby zmysluplným spôsobom dokázali minúť 100 miliónov eur," povedala Remišová s tým, že o túto čiastku SR príde.

Ministerka ukazuje prstom na Draxlera

Lubyová podotkla, že „dekomitment“ vzniká za posledné štyri roky, takže konečné čísla, ktoré budú známe v roku 2019 pochádzajú z roku 2015, kedy pôsobil na ministerstve Draxler.

Ministerka školstva poukázala aj na to, že OP VaI bol zablokovaný a boli na neho vydané aj varovné listy. Zároveň potvrdila, že varovné listy boli v tomto roku zrušené. „Obviňovanie, ktoré sa zakladá na nepravdivých alebo neaktuálnych údajoch neprospieva dobrej vôli pri čerpaní eurofondov,“ dodala.

Lubyová uviedla, že v roku 2018 bolo prostredníctvom OP VaI vyhlásených 16 výziev v objeme 400 miliónov eur, v rámci OP Ľudské zdroje tri výzvy v objeme 100 miliónov eur a prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR ďalších šesť výziev za 85 miliónov eur.