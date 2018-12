VIDEO: Detský čin roka 2018 pozná mená ocenených

Emka rodičom pomáha na úradoch vybavovať potvrdenia a občas s nimi chodí aj do práce či na rodičovské združenia. Hoci tlmočenie berie ako bežnú súčasť života, nie je to vždy jednoduché. Pred rokom totiž Emke diagnostikovali rakovinu. „Teraz je to už našťastie dobré a teším sa, že už môžem byť doma,“ hovorí 14-ročná Banskobystričanka.

Jej pomoc rodičom ocenil aj projekt Detský čin roka 2018, kde získala cenu v kategórii Ľudia ľuďom. „To, čo sa za 18 rokov fungovania projektu nezmenilo, je snaha detí pomáhať a nič za to neočakávať,“ zhrnula koordinátorka projektu Saša Broadhurst-Petrovická.