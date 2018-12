Schuster a Gašparovič v TV Pravda

Do štúdia TV Pravda zavítali vzácni hostia. Bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič prijali pozvanie do politickej debaty Ide o pravdu, ktorú moderuje Zuzana Martináková. Po relácii si pozreli priestory Pravdy a diskutovali s redakciou.

Bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič prijali pozvanie do politickej debaty Ide o pravdu, ktorú moderuje Zuzana Martináková. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Obe bývalé hlavy štátu sa zhodli, že končiaci sa rok 2018 bol v politike na Slovensku i vo svete nervózny a bojový. Situácia si preto žiada, aby politické špičky hľadali spoločnú reč a prevzali za dianie v spoločnosti zodpovednosť. Diskusiu sme predhrávali. Odvysielaná bude v TV Pravda vo štvrtok 3. januára ako prvá v novom roku. Venovaná je nadchádzajúcim prezidentským voľbám, ktoré sa uskutočnia v marci 2019.

Rudolf Schuster bol ako prvý priamo zvolený prezident vo funkcii v rokoch 1999 – 2004. Ivan Gašparovič bol hlavou štátu v rokoch 2004 – 2014. Mandát obhájil aj druhý raz v roku 2009.

Do štúdia TV Pravda zavítali vzácni hostia. Bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič prijali pozvanie do politickej debaty Ide o pravdu, ktorú moderuje Zuzana Martináková. Po relácii si pozreli priestory Pravdy a diskutovali s redakciou. Autor: Pravda

Okrem otázok o postavení hlavy štátu diskutovali aj o tom, aké vlastnosti by mali mať kandidáti na prezidentský post. Odpovedali aj na otázky, či dobrý prezident potrebuje mať skúsenosti s politikou.

Podľa Rudolfa Schustera to, či je potrebná politická skúsenosť, závisí od konkrétnej osoby. „Ak je to človek rozhľadený, aj podnikateľ, môže sa stať prezidentom, ale musí sa obklopiť odborníkmi, a kým sa zabehne, stojí to nejaký čas,“ myslí si exprezident. Zdôraznil však, že musí ísť o človeka, ktorého meno sa nespája so žiadnymi kauzami.

Exprezident Gašparovič má iný názor. „Do takého úradu, ako je prezident republiky, by mal prísť skúsený politik, ostrieľaný zo všetkých strán. A, samozrejme, aj určitá charakterová osobnosť,“ povedala bývalá hlava štátu.