Ocenená vedkyňa bojuje proti rakovine

Mladých ľudí, ktorí sa do súťaže zapojili, nominovali vysoké školy a SAV. „Keď sme pred rokmi začínali, bolo ich len 25 a teraz ich je už 91. Aj to svedčí o tom, že sa projekt úspešne rozvíja,“ zhodnotil výkonný predseda JCI Marián Meško. Víťazov v rôznych kategóriách vyberala porota zložená z odborníkov SAV a Slovenskej rektorskej konferencie.

Absolútnou víťazkou, „top“ študentskou osobnosťou roka sa stala Silvia Schmidtová z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá bodovala v kategórii lekárske vedy a farmácia. Porota ocenila jej boj proti tzv. chemorezistencii.

„Zamerali sme sa na nádory semenníkov. Snažíme sa nájsť alternatívu pre tých pacientov, ktorých nie je možné vyliečiť, pretože sa u nich rozvinula rezistencia na liečbu. Ak sa nám to podarí aplikovať do praxe, bude to novinka. Pracujem na tom už tretí rok, odkedy som začala s dizertačnou prácou. Bolo by úžasné, keby sa nám podarilo nájsť liek alebo kombináciu liekov, ktoré by pacientom dokázali pomôcť,“ vysvetlila 27-ročná doktorandka z Detvy. Pôvodne sa hlásila na medicínu, ale neuspela. Namiesto toho vyštudovala biotechnológiu a medicínske inžinierstvo, takže sa k svojmu snu vlastne vrátila okľukou.

Milan Kapolka z Elektrotechnic­kého ústavu SAV, ktorý sa venuje 3D modelovaniu vysokoteplotných supravodičov, vyvinul špeciálny program a teraz sa snaží o nový softvér. Jozefa Bendíka z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ocenili zase za jeho prínos v oblasti elektromagnetických polí vonkajšieho elektrického vedenia. „Venujem sa tomu, čo je skryté – čo nevidíte,“ priblížil elektrotechnik.

Finalisti projektu Študentská osobnosť Slovenska 2017/2018. Sú nimi zľava: Michal Uhrin, Juraj Mydla, Matúš Harčár, Milan Kapolka, Ondrej Kaššák, Juraj Majtán, školiteľ, ktorý prevzal cenu za Marcelu Bučekovú, Ján Široký, Silvia Schmidtová, Radivojka Bánová, ktorá si prevzala špeciálnu cenu JCI-Slovensko, Lukáš Tomáš, Jozef Bendík a Šimon Saloň. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

V zaujímavých oblastiach pôsobia aj víťazi ďalších kategórií. Ondrej Kaššák z Fakulty informatiky a informačných technológií STU skúma správanie používateľov webových stránok, o ktorých sa veľa nevie. Svoje zistenia už zverejnil aj v uznávaných zahraničných časopisoch. Publikáciami a citáciami v prestížnych časopisoch sa môže pochváliť i Marcela Bučeková z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Najväčším úspechom jej práce je výskum liečivých účinkov medu a včelej kašičky pri hojení rán. Dokázala, že nemajú len známe antibakteriálne účinky, ale pozitívne ovplyvňujú aj imunitné a kožné bunky. Matúš Harčár zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zaujal svojimi nápadmi – napríklad budovou, ktorú navrhol podľa zásad trvalo udržateľného rozvoja.

Skĺbením modernej technológie a ochrany prírody sa zaoberá Šimon Saloň z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Ako objasnil, jeho objav by mal pomôcť pri zisťovaní zdravotného stavu lesov, vďaka čomu by lesníci nemuseli toľko vysedávať v úrade, ale viac chodiť do terénu.

Ocenenie sa ušlo i zástupcom humanitných smerov. Michala Uhrina z Filozofickej fakulty UK zaujala kultúrna antropológia. „Snažím sa nájsť odpoveď na to, čo robí človeka človekom,“ prezradil. Lukáš Tomáš z Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa zase sústredil na dodržiavanie zákona v územnej samospráve.

Povzbudivé je, že mladých motivuje práca pre ľudí. Ján Široký z košickej Podnikovohospo­dárskej fakulty Ekonomickej univerzity napríklad vytvoril mobilnú aplikáciu, ktorá pomáha lepšie spravovať vlastné financie. Za tento projekt pred týždňom získal i Študentskú podnikateľskú cenu. Juraj Mydla z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa zase snaží, aby bol človek vďaka umeniu citlivejší a empatickejší.

Organizátori však nezabudli ani na športovcov. V tejto kategórii zvíťazil Samuel Baláž z Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Nadaný kanoista má už v zbierke niekoľko medzinárodných cien z pretekov K4 na 500 a 1 000 metrov. Špeciálnu cenu JCI si odniesla Radivojka Bánová, ktorá podobne ako hlavná víťazka bojuje proti rakovine.

"Slovenská republika vydáva na vedu menej ako 0,8 percenta HDP, čo je veľmi málo. To, čo zvyšuje kvalitu nášho života, je poznanie, a preto investícia do poznania je jediná možná cesta, aby sa krajina mala lepšie. Som veľmi rád, že na Slovensku máme takéto študentské osobnosti, ktoré vidia zmysel v tom zostať doma, pretože vďaka nim môžeme všetci prosperovať,“ vystihol význam podujatia predseda SAV Pavol Šajgalík.