VIDEO: Kyberútok vyšetruje vojenská tajná služba

Či sa vo vyšetrovaní kybernetického útoku na počítače ministerstva diplomacie objavili nové skutočnosti, sa verejnosť zrejme nedozvie. Vyšetrovanie beží v utajenom režime, na starosti ho má Vojenské spravodajstvo. Vláda sa v reakcii na tento prípad rozhodla investovať viac do kybernetickej bezpečnosti a vyčlenila 40 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Prieniky do počítačovej siete rezortu zahraničných vecí zaznamenalo vlani aj susedné Česko. Informovala o tom správa českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS).

V októbri tohto roka premiér Peter Pellegrini (Smer) priznal napadnutie ministerstva zahraničných vecí neidentifikovaným vírusom, ktorý mal umožňovať filtráciu dát na útočníkove zahraničné servery. Podľa neho za útokom stála nejaká veľká mocnosť. Minister diplomacie Miroslav Lajčák (nom. Smeru) vtedy tvrdil, že útočníci sa nedostali k utajovaným skutočnostiam, pretože „citlivé informácie komunikujeme na iných kanáloch, ktoré sú dobre strážené.“

Denník Pravda sa opýtal rezortu diplomacie, ako sa vyšetrovanie odvtedy posunulo a aké opatrenia prijali. Odpoveď bola opatrná. „Ministerstvo intenzívne spolupracuje s Vojenským spravodajstvom na realizácii konkrétnych aktivít v súvislosti s bezpečnosťou informačných systémov a súčasne pripravuje hĺbkový bezpečnostný audit a návrh novej architektúry informačnej a komunikačnej technológie so zameraním na posilnenie bezpečnostných opatrení,“ reagovalo tlačové oddelenie s tým, že vyšetrovanie stále pokračuje a v gescii ho má Vojenské spravodajstvo.

Podľa informácií Pravdy mal byť začiatkom novembra cieľom útokov aj úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer). Ten to však poprel. Podľa Rašiho sú kyberútoky problém, s ktorým žijeme opakovane a takmer na dennej báze. Týkajú sa nielen Slovenska. „Práve kvôli tomu, že ataky sa opakujú, robíme preventívne skúšky bezpečnosti jednotlivých ochranných systémov, aby sa bezpečnosť zvyšovala. Ale nikto na svete nikdy nebude pripravený na to, aby odolal všetkým útokom," konštatoval vicepremiér ešte v októbri.

O tom, kto mohol za vniknutím do ministerskej siete stáť, môžeme podľa bezpečnostného poradcu Andora Šándora iba špekulovať. „Máme tu štátom sponzorované kyberútoky, ktoré si vytvárajú špeciálne jednotky tajných služieb, a útoky jednotlivcov, ktorí nekopú v žiadnom tričku, ale sa iba bavia, až po kriminálne aktivity,“ vysvetlil Šándor, ktorý si myslí, že jeden z veľkých problémov ochrany je nedisciplinovanosť jednotlivých užívateľov IT, vrátane vysokých politikov. Dodal, že politici niekedy zjednodušujú kybernetický problém a nevytvárajú podmienky a legislatívu pre účinné zamedzenie prienikov do sietí. „Pritom sama Severoatlantická aliancia kybernetický priestor označuje za štvrtú dimenziu, kde je možné viesť nepriateľské vojenské aktivity,“ poznamenal Šándor. Útok na nepripravený štát podľa neho môže mať nedozerné následky.

Etický heker Pavol Lupták hovorí, že ak narušitelia použili anonymizačné siete, prípadne webbanky, je ich prakticky nemožné vypátrať. Podarí sa to len špecialistom. „Myslím si, že nejaké americké tajné služby majú úplne špičkových hekerov. Kvalita ľudí v slovenskej štátnej sfére, nechcem teraz generalizovať, je v priemere úbohá. Väčšina šikovných ľudí pracuje v súkromnej oblasti,“ doplnil Lupták.

E-mailová pošta ministerstva diplomacie bola napadnutá aj v Česku. Začiatkom tohto decembra o tom informovala BIS vo výročnej správe. Útok tu mal väčšie rozmery. Hekeri systém narušili najneskôr začiatkom roku 2016 a až do odhalenia o rok neskôr mali prístup k 150 e-mailovým schránkam zamestnancov. Podľa BIS získali údaje vhodné na ďalšie útoky a zoznam možných cieľov naprieč štátnymi inštitúciami.

V rámci českého rezortu zahraničných vecí hovorí BIS o ďalších útokoch, tie mali byť vedené „hrubou silou“ (pokus o prelomenie šifry pokusmi, bez znalosti kľúča k dešifrovaniu – pozn. red.). „Dá sa vysoko predpokladať, že boli vedené kampaňou od ruskej FSB a ruského vojenského spravodajstva GRU, ktoré taktiež získalo citlivé údaje z okolia ministerstva obrany a armády,“ dodáva správa.

Šándor poukazuje, že politici nie sú schopní dať tajnej službe potrebné prostriedky či už finančne, personálne, a hlavne legislatívne. Sprísniť podľa neho treba previerky pre spoločnosti, ktoré pracujú s dátami, či už hlasovými alebo internetovými. „Vyvoláva to zvláštny pocit, že na jednej strane hovoríme o vylepšeniach, na druhej strane sa štát nevie účinne brániť. Je to fakt, v ktorom sa nachádza Česká republika,“ zdôraznil bezpečnostný poradca.

Česká tajná služba vo svojej správe upozorňuje aj na dezinformačné weby. Podľa nej je drvivá väčšina takýchto portálov dielom českých občanov, ktorí nepodporujú ruské entity, ale sú presvedčení o škodlivosti NATO, EÚ alebo USA. „Aktivisti potom využívajú svoje občianske práva a slobody a šíria to, čomu veria. Tým však nespochybňujeme, že títo ľudia a ich webové projekty zneužíva ruská strana na šírenie propagandy a dezinformácií,“ uvádza BIS.