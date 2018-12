Bödör vopred vedel, že NAKA ho ide zatknúť. Odkiaľ?

Ako informuje Denník N, pred niekoľkými dňami vydal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry príkaz na zatknutie Bödöra pre jeho výsluch.

Bödör sa mal informáciu dozvedieť a sám prišiel na políciu s vyhlásením, že je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Policajtov aj prokuratúru prekvapilo, ako je možné, že o svojom zadržaní vopred vedel. S Bödörom sa policajti následne dohodli, že ho vypočujú, ale nezadržia ho.

Podozrenia voči Bödörovi súvisia s tým, že aj on sa údajne nejakým spôsobom podieľal na sledovaní viacerých slovenských novinárov, ktoré si asi rok pred vraždou objednal Marian Kočner u exšéfa SIS Petra Tótha. Bödör sa práve Tóthovi mal priznať, že na políciu prišiel sám. Nie však preto, že by mal informácie od vyšetrovateľov o tom, že ho idú zadržať. Nepovažuje za neštandardné to, že sa sám rozhodol ísť na políciu. Bödör tvrdí, že je pripravený s políciou spolupracovať a informácie, že by mal mať niečo spoločné s vraždou, sa ho dotýkajú. O vražde podľa jeho slov nič nevie, ani o sledovaní novinárov.

Bödör je príbuzný bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Jeho SBS Bonul získala za vlády Roberta Fica a Smeru lukratívne zákazky v štátnej správe. O jeho aktivitách a podnikaní písal aj Ján Kuciak.

Matovič: Echo mal priamo od vyšetrovateľov

Podľa šéfa OĽaNO Igora Matoviča mal Bödör informácie o jeho plánovanom zatknutí priamo od vyšetrovateľov alebo z dohliadajúcej prokuratúry.

„Ide o blízkeho príbuzného bývalého policajného prezidenta Gašpara. Toho, ktorý dal skartovať spis Gorila. Toho, ktorý dopustil a následne kryl prítomnosť ďalšieho podozrivého Krajmera na mieste činu popravy Jána a Martiny. Mimochodom všetci traja Bödör, Gašpar a Krajmer dali na mňa trestné oznámenie, že sa ich dotýka, ak o nich hovorím ako o ľuďoch zo širšieho okruhu podozrivých,“ uvádza na sociálnej sieti Matovič.