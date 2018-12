Eurofondy v komíne, frustrované SND, Laššáková skritizovala Maďariča

Naznačila, že ide o zodpovednosť bývalého ministra Mareka Maďariča (ex Smer, aktuálne nezávislý). „Nehádžem vinu na nikoho, ale na to predchádzajúce vedenie trochu áno,“ skonštatovala Laššáková v reakcii na to, že eurofondová výzva sa takmer skončila fiaskom a rezort kultúry sa teraz snaží zachrániť, čo sa dá.

Ministerka sa vyjadrila aj k aktuálnej situácii v Slovenskom národnom divadle, kde v lete hrozil štrajk a vo funkcii skončil riaditeľ Marián Chudovský a neskôr aj šéf Opery SND Slavomír Jakubek.

Laššáková zdôraznila, že vtedajší stav frustroval takmer 900 zamestnancov. Tým vraj zatiaľ splnila všetko, čo sľúbila. Technickí pracovníci to už pocítili na svojich peňaženkách. „V septembri sa dorovnali nadčasy, o ktoré im najmä išlo, lebo ich nedostávali vyplatené. Od novembra všetci títo technickí zamestnanci dostali zvýšenie platu. V decembrových výplatách budú mať všetci zamestnanci SND, vrátane umeleckých pracovníkov, mimoriadne odmeny,“ povedala ministerka kultúry. V divadle sa už konal audit ministerstva kultúry, vládny audit stále prebieha.

Laššáková sa v relácii dotkla aj témy rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, neobišla ani zmeny v mediálnej legislatíve. Šéf Smeru Robert Fico totiž avizoval opätovné zavedenie odpovede pre verejných činiteľov v tlačených médiách. Laššáková nespresnila, ako bude postupovať a či dôjde k novele tlačového zákona. Povedala len, že ak by sa zodpovedne pristupovalo k faktom, „tak by sme túto situáciu nepotrebovali riešiť“.