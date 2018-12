Časti zákonov o pobyte cudzincov a azyle sú protiústavné

Týka sa to ustanovenia zákona, podľa ktorého policajný útvar uvedie pri zamietnutí žiadosti cudzinca o udelenie trvalého či prechodného pobytu alebo pri administratívnom vyhostení iba to, že ide o bezpečnostný záujem SR. Rovnako to je aj v prípade rozhodnutia ministerstva vnútra o neudelení či odňatí azylu. Podľa zákona sa takýto postup vyžaduje, ak je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu.

Príslušné ustanovenia napadol ešte v roku 2016 Najvyšší súd (NS) SR. Podľa senátu NS došlo k porušeniu princípu rovnosti účastníkov súdneho konania, ako aj ich práva na spravodlivé konanie.

„Nesprístupnenie dôvodov, na základe ktorých orgán verejnej správy rozhodol, podľa názoru senátu najvyššieho súdu odníma účastníkovi konania možnosť vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom. V prípade administratívneho konania, a rovnako aj preskúmavajúceho konania pred súdom, uvedené vytvára pre tohto účastníka podstatne nevýhodnejšie podmienky na preukázanie svojich tvrdení, než akými disponuje druhý účastník konania (orgán verejnej správy),“ uvádza sa v podnete.

NS SR pritom vychádzal z konkrétneho prípadu, keď oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava v roku 2013 zamietlo cudzincovi žiadosť o trvalý pobyt. Krajský súd žalobu, ktorou sa cudzinec domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia, zamietol a rozhodnutie potvrdil. NS SR počas konania o odvolaní proti rozsudku krajského súdu zistil skutočnosti, „ktoré u neho vyvolávajú pochybnosti“ o ústavnosti a súlade napadnutých ustanovení s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s Chartou základných práv EÚ.