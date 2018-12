Juhoafričan dostal za hajlovanie v Šenkviciach štyri mesiace

ŠTS schválil dohodu o vine a treste a keďže obvinený Jacques Michael McKey uznal svoju vinu a súhlasil s podmienkami dohody, teda vzdal sa práva na verejný proces, ako i možnosti odvolať sa, rozsudok sa okamihom vyhlásenia stal právoplatným.

Obvinený sa dopustil prečinu prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd tým, že v septembri tohto roku na parkovisku v Šenkviciach, počas policajnej kontroly, štyri razy zakričal: „Heil, Hitler“ a pritom dva razy vztýčil ruku, čo sprevádza tento nacistický pozdrav.

Ako po vynesení rozsudku konštatoval samosudca ŠTS na adresu odsúdeného, takéto prejavy sú na Slovensku trestným činom a zostáva len veriť, že dôvodom jeho výtržníckeho správania bol naozaj iba alkohol a nič iné za tým nie je. Aj preto je trest, na ktorom sa dohodol obvinený s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, takpovediac symbolický. Ak by sa to však opakovalo, dopadlo by to pre neho už oveľa horšie.

„Obvinený dostal trest odňatia slobody na dolnej hranici zákonom stanovenej trestnej sadzby. Išlo sa pod dolnú hranicu, keďže boli mimoriadne okolnosti, ktoré to umožňovali. Tam je trestná sadzba šesť mesiacov až tri roky. Nebol súdne trestaný, mal dobrú povesť, pracuje, takže nebol dôvod neuzavrieť dohodu,“ uviedol prokurátor.