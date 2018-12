Vyšetrenia na pozvánku môžu zachrániť život

Tri skríningové programy (pozn. red. metódy hromadného zisťovania určitých porúch zdravia v začiatočných štádiách) spúšťa ministerstvo zdravotníctva od januára. „Je potrebné sa zamerať na rizikové faktory a podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie,“ vysvetlila šéfka rezortu Andrea Kalavská (nom. Smeru). Skríningy prezradia o zdravotnom stave viac ako preventívne prehliadky. „Skorou diagnostikou vieme zvýšiť úspešnosť pacientovej liečby a šancu na jeho uzdravenie,“ dodala Kalavská. Pripomenula, že Slováci umierajú najmä na onkologické a kardiovaskulárne ochorenia. „Naším záujmom je predísť zbytočným úmrtiam matiek či otcov rodín, ale záujem musí mať aj pacient,“ uviedla Kalavská.

Oslovení budú tí, ktorí spĺňajú vekové podmienky

Ľudia, u ktorých existuje riziko, že by sa u nich mohla rakovina hrubého čreva, konečníka, prsníkov či krčka maternice objaviť, dostanú pozvánku na vyšetrenie na meno. Rezort na to vyčlenil päť miliónov eur. Oslovení budú tí, ktorí spĺňajú vekové podmienky. „Počas minulého roka si všetky poisťovne vytypovali pacientov, ktorým v priebehu januára prídu pozvánky. Môže sa stať, že niekomu ich príde viac,“ upozornila Kalavská. Zdôraznila, že nejde o bolestivé zákroky a trvajú krátko. „Zaberie to pár minút života, ale zachráni niekoľko desiatok rokov,“ zhodnotila ministerka. Skríningové metódy sa v zahraničí používajú bežne. „Skríningy nádorov hrubého čreva, prsníka a krčka maternice môžu prispieť k zníženiu úmrtnosti na tieto nádory, a tým aj k zlepšeniu zdravia obyvateľstva,“ dodal hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre klinickú onkológiu Michal Mego.

Cieľom je dosiahnuť aspoň 50% účasť

O iniciatíve ministerstva budú informovať verejnosť letáky a televízne spoty. Cieľom je dosiahnuť na skríningu minimálne 50-percentnú účasť.

Pri skríningoch nádorov prsníka budú cieľovou skupinou ženy vo veku 50 až 69 rokov, ktoré absolvujú mamografické vyšetrenie. V súčasnosti je to jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť skoré štádium ochorenia, keď je liečiteľné často bez operačného zásahu, chemoterapie či rádioterapie. „Vďaka skríningu môžeme výskyt rakoviny prsníka znížiť o tretinu, zachrániť tak ročne život asi trom stovkám žien,“ vyzdvihla pozitíva ministerskej iniciatívy Alena Kállayová, rádiologička a špecialistka na mamodiagnostiku. Pripomenula, že počet novodiagnosti­kovaných pacientok má stúpajúcu tendenciu. Ženám zdravotné poisťovne doručia pozvánky so zoznamom pracovísk, kde môžu mamografiu absolvovať. Termín si dohodnú poistenky samy.

Cytologické vyšetrenie dokáže odhaliť nádorové bunky krčka maternice v skorých štádiách. Pre tieto testy budú oslovené ženy vo veku od 23 do 64 rokov. Zdravotné poisťovne im pošlú listy do ambulancií ich gynekológov. Oliver Sadovský, gynekológ a onkológ, pripomína, že toto ochorenie sa týka najmä žien okolo 45 rokov. „To je vek, keď má žena rodinu a stabilnú prácu, a toto môže ľahko prísť,“ konštatoval odborník. Prvé dva stery z krčka urobí lekár v ročnom intervale. Ak budú výsledky negatívne, vyšetrenie sa zopakuje o tri roky.

Skríning rakoviny hrubého čreva bude vykonaný na vzorke 20-tisíc ľudí

Pilotný skríningový program rakoviny hrubého čreva a konečníka sa začne prvou fázou na vzorke 20-tisíc ľudí. Zdravotné poisťovne im pošlú test na okultné krvácanie, ktorý sa dá urobiť doma. Test so vzorkou stolice treba odovzdať všeobecnému lekárovi. Ministerstvo je zvedavé, ako oslovení zareagujú a či vzorku lekárovi prinesú. „Kolorektálny karcinóm je najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením u mužov, na druhom mieste sú pľúca a prostata. Mohol byť iba marginálnym zdravotným problémom, pretože ho vieme zistiť včas a definitívne odstrániť,“ zdôraznil gastroenterológ Rudolf Hrčka. U žien je tento karcinóm druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom po rakovine prsníka.

Spustením skríningových programov plní ministerstvo ciele Národného onkologického programu. Jedným z nich je zníženie výskytu a úmrtnosti na nádorové ochorenia, ako aj zlepšenie kvality života onkologických pacientov. Zároveň ide o jednu z prvých aktivít v rámci Roka prevencie, ktorý ministerstvo otvorilo začiatkom decembra.