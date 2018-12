NAKA vypočúva Pavla Ruska, dôvodom sú zmenky

Dôvodom sú údajné podvody so zmenkami za milióny eur, v ktorých je Rusko obvinený spoločne s Marianom Kočnerom a Štefanom Ághom. Informuje web televízie Markíza tvnoviny.sk Na výsluchu je prítomný aj jeho advokát Marek Para.

Pre rovnakú kauzu ešte koncom novembra previezli Kočnera z Leopoldova do Banskej Bystrice. „Previezli ho z dôvodu oboznamovania sa s výsledkami vyšetrovania v kauze zmenky. V rámci oboznamovania sa s výsledkami vyšetrovania podáme návrhy na doplnenie dokazovania, o ktorých bude najprv rozhodovať vyšetrovateľ. Ten následne postúpi spis prokurátorovi a on rozhodne, či vec vráti späť na doplnenie dokazovania, alebo podá obžalobu,“ vysvetlil Kočnerov advokát Martin Pohovej.

Kauza Rusko verzus Volzová Len minulý týždeň sa pohla aj kauzu údajnej objednávky vraždy Sylvie Volzovej Pavlom Ruskom. Teraz ju má na stole dozorový prokurátor z bratislavskej krajskej prokuratúry. Vyšetrovateľ NAKA ukončil vyšetrovanie tohto prípadu. Jeho verdikt – Ruska navrhuje obžalovať z objednania vraždy. VIAC V CLÁNKU Návrh na Ruskovu obžalobu už študuje prokurátor

Vyšetrovanie celej kauzy sa teda pomaly chýli ku koncu a výsledky vyšetrovania sú postačujúce na podanie návrhu obžaloby. Tak by sa kauza falošných zmeniek v hodnote takmer 70 miliónov eur mohla dostať pred súd. Trestné stíhanie sa pritom začalo len v máji tohto roku.

Najvyšší súd tento týždeň stíhanému Kočnerovi opäť zamietol sťažnosť proti väzbe. Podnikateľovi nepomohlo ani to, že ponúkol jeden milión eur. Kočnerovi obhajcovia navrhovali väzbu nahradiť prijatím peňažnej záruky v sume jeden milión eur, o čom na základe anonymizovaného uznesenia súdu z 15. novembra ako prvý informoval denník Pravda. Sudca peniaze odmietol. „Obvinený je trestne stíhaný pre obzvlášť závažný zločin. V takomto prípade je prijatie peňažnej záruky možné len vtedy, ak sú výnimočné okolnosti prípadu. Keďže tieto okolnosti som nezistil, ponuku peňažnej záruky som neprijal,“ argumentoval sudca.

Trest môže byť až 20-ročný

Kočner je vo väzbe od 28. júna tohto roka. Z bratislavského Justičného paláca ho 2. októbra previezli do prísne stráženej väznice v Leopoldove a odtiaľ zas 27. novembra do Banskej Bystrice. O prepustenie žiadal už dva razy. Podnikateľ v súčasnosti čelí piatim obvineniam z ekonomickej trestnej činnosti. Policajné vyšetrovanie v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza za takmer 70 miliónov eur sa blíži ku koncu a čoskoro by proti nemu mala byť podaná aj prvá obžaloba.

Národná kriminálna agentúra Kočnera 21. júna zadržala a obvinila z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Spolu s ním je obvinený aj Rusko a Kočnerov bývalý spoločník Štefan Ágh. V prípade dokázania viny im hrozí 12 až 20 rokov väzenia.