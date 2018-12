Na horách sneh, v nížinách blato

Končiaci sa týždeň konečne pripomínal december. „V období pred Vianocami sa zvykne ochladiť, a to sa aj stalo. Na prelome týždňov najmä v stredo- a vysokohorských polohách pribudlo pomerne veľa nového snehu. A prejavilo sa to aj na teplote vzduchu. Tam, kde sa vytvorila snehová pokrývka, mali pri zmenšenej oblačnosti aj silnejšie mrazy,“ hodnotí uplynulé dni klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavel Faško.

„Teploty vzduchu sú primerané ročnému obdobiu. Najteplejší deň bol v stredu 12. decembra, na najteplejších miestach namerali 5 stupňov, a to je ešte akceptovateľné,“ vysvetľuje. Pred týždňom v nedeľu 9. decembra sa ortuť v teplomere na niektorých miestach vyšplhala až na vyše 10 stupňov, v bratislavskej Mlynskej doline namerali 11 stupňov. Klimatológ však upokojujúco dodáva, že v najbližších dňoch takéto vysoké teploty nehrozia.

Na Luciu, 13. decembra ráno, namerali v Oravskej Lesnej v úrovni dva metre nad zemou –15, vo vrstve tesne nad zemou dokonca –17 stupňov, na druhý deň, v piatok, teplota klesla na –14,3 stupňa. „Tento región patrí teraz k najchladnejším oblastiam na Slovensku. Prispela k tomu aj snehová pokrývka, v piatok ráno tam namerali 25 cm snehu,“ upozorňuje Faško.

Perinbaba sa vybláznila aj v oblasti Vysokých Tatier a Nízkych Tatier. Na Štrbskom Plese namerali v piatok 29, na Chopku 60 a na Lomnickom štíte 61 cm. „Je to veľmi dôležitá zmena, pretože pred týždňom tam toľko snehu nemali,“ usmeje sa klimatológ. A dodáva, že v nižších nadmorských výškach situácia už taká biela nie je. „Napríklad v Telgárte v piatok ráno namerali 11, v Lieseku 7, na bratislavskej Kolibe či v Banskej Bystrici 4 centimetre snehu. V niektorých lokalitách je snehová pokrývka iba symbolická, no máme aj dosť veľkú skupinu meteorologických staníc, kde sneh nemajú,“ dodáva.

Predvianočná otázka je teda jasná: dočkáme sa snehu aj v nižších polohách? „Cez víkend a nasledujúci týždeň by sneh mal padať. Bude to však veľmi slabé sneženie, ktoré bude súvisieť s tlakovou nížou medzi južným Talianskom a Gréckom. Zrážkové pásmo, ktoré je s ňou spojené, nás zasiahne iba okrajom. Sneženie sa preto bude sústreďovať najmä do pohraničných oblastí na juhu stredného a neskôr aj východného Slovenska, ale v západnej časti bude snehu pomenej. Ak teda vôbec bude padať,“ podotýka klimatológ.

Nížiny teda môžu vyjsť naprázdno a sneh ich akurát tak postraší. Hoci situácia nie je jednoznačná, v priebehu budúceho týždňa príde oteplenie. „Budú sa vyskytovať aj nejaké zrážky, možno aj snehové, ale sneh sa v nižších polohách zrejme neudrží,“ pokračuje Faško. Podľa neho je však veľmi dobrá perspektíva na horách – tam by sneh mohol vydržať až do Vianoc. A tam, kde bude sneh a v noci sa zmenší aj oblačnosť, tam môže mrznúť – teploty môžu klesnúť až pod mínus desať stupňov. To neplatí pre nížiny, niet tam snehu a počasie má inverzný charakter, čo znamená, že v noci sa tak veľmi neochladí.

Faško sa však do budúcich dní pozerá optimisticky. „Ešte je všetko otvorené, do Štedrého dňa zostáva desať dní a samotné Vianoce majú tri sviatočné dni… Takže aj keď začiatok sviatkov nebude taký, ako by sme si predstavovali, v závere sa to môže zmeniť. Počasie je veľmi premenlivé, preto by som neupadal do pesimizmu,“ uzatvára.