SNS protestuje proti zriadeniu armády v Kosove

„Nejde pritom len o otázku brexitu, ale tiež nezvládnutú masovú ilegálnu imigráciu, sociálne nepokoje i nárast pravicového a ľavicového extrémizmu,“ upozorňujú národniari vo svojom vyhlásení. Informovala o tom riaditeľka Kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Pripomínajú, že Balkán bol vždy regiónom, v ktorom rozdúchavanie konfliktov ohrozovalo európsku bezpečnosť a stabilitu kontinentu. „Tamojšie národy majú omnoho dlhšiu pamäť, ako je odvčera do zajtra, dokonca dlhšiu, ako je pamäť väčšiny európskych národov. Všetky krivdy, ktoré sa tam udejú, majú výrazne väčšiu potenciu vyvolať konflikt ako hocikde inde vo svete,“ varuje SNS.

Takéto bezpečnostné riziko vidí strana i v súčasných medzinárodné právo nerešpektujúcich krokoch kosovskej autonómnej vlády. „Bude to len ďalší krok k eskalácii napätia medzi Srbskom a jeho odtrhnutou provinciou, medzi kosovskými Albáncami a kosovskými Srbmi, ktoré znemožní vyriešenie konfliktu mierovou cestou,“ konštatuje SNS. „Vzájomná kosovsko-srbská dohoda je jedinou zárukou, aby sa konflikt skôr či neskôr neposunul z latentnej fázy do fázy, ktorú by žiaden skutočný Európan nechcel vidieť,“ dodáva.

Národniari vyzývajú obe strany konfliktu, aby sa nesnažili formou jednostranných krokov zvyšovať napätie na západnom Balkáne, ale, naopak, prostredníctvom rokovaní sa snažili dosiahnuť spoločne trvalé a mierové riešenie.

Poslanci kosovského parlamentu schválili v piatok (14. 12.) tri návrhy zákonov o transformácii bezpečnostných síl na armádu.

Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko neuznáva podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska. Srbsko žiada okolo piatkového rozhodnutia Kosova zvolať zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.