SND krvácalo najmä na externistoch

Slovenské národné divadlo by malo šetriť na honorároch pre externých umelcov. Odporučili to audítori, ktorí situáciu na prvej slovenskej divadelnej scéne zmonitorovali na žiadosť ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer). Denník Pravda má správu z auditu k dispozícii. Tá potvrdila, že najväčšiu stratu divadla tvorila Opera SND, a to práve pre honoráre externistov. V roku 2017 bol rozpočet na ich platy prekročený dvojnásobne.