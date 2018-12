Nebudem kandidovať za prezidenta, potvrdil prezident Kiska

„Ako prezident mám pred sebou ešte šesť mesiacov práce a mojou úlohou je sústrediť sa na to, aby som vykonával to, čo som pred vstupom do prezidentského úradu sľúbil,“ skonštatoval Kiska, ktorý prisľúbil, že najbližšieho pol roka, teda až do prezidentských volieb, bude svoju prácu vykonávať poctivo.

Šesť mesiacov je podľa prezidenta dlhým obdobím a prezident musí byť v prvom rade prezidentom. Za ten čas ho čaká veľa závažných rozhodnutí vrátane voľby ústavných sudcov, prijatie zahraničných návštev i jeho zahraničné pracovné cesty či prijímanie nových zákonov. „Tých vecí je veľmi veľa, ktoré ako prezident musím riešiť, a to je mojou úlohou. Občania odo mňa právom očakávajú, že budem robiť dobre funkciu prezidenta ako takú, a to robiť budem. Na prezidenta kandidovať nebudem,“ poznamenal Kiska.

Opätovne však zdôraznil, že jeho vyjadrenia z mája, podľa ktorých chce byť súčasťou novej politickej etapy a éry na Slovensku a rád by pomáhal zostavovať novú slušnú vládu, naďalej platia. Je si však vedomý toho, že mnohí politici môžu zneužívať slová na rôzne špekulácie, obhajobu vlastných zlyhaní alebo na prekrytie témy, ktorá sa v súčasnosti deje. „Je to fakt a v politike sa to stáva,“ podotkol Kiska, ktorý sa zároveň k špekuláciám vyjadrovať odmieta.

Rok 2018 možno politickými udalosťami prirovnať k roku 1998. Takto končiaci sa rok zhodnotil prezident. Myslí si, že práve v roku 1998 a rovnako aj v roku 2018 museli krajina a občania zabojovať o základné princípy demokracie, o slušnosť, spravodlivosť. „V roku 1998 sa ukončila vláda Vladimíra Mečiara a tento rok 2018 sa bude takisto spájať s ukončením vlády Roberta Fica,“ podotkol prezident, podľa ktorého občania ukázali hranicu tolerancie k politikom, k ich správaniu a vedeniu krajiny.

Kiska: Lajčák bol pre migračný pakt ponížený

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) bol v súvislosti s paktom OSN o migrácii nepríjemne ponížený, uviedol prezident na margo nedávnych udalostí na Slovensku súvisiacich s migračným paktom

„Nerozumiem, prečo parlament a vláda tak ponížili ministra zahraničných vecí. Minister nechcel veľa. Chcel, aby niekto zastupoval Slovensko na samite OSN, aby predniesol všetky naše pripomienky, ktoré parlament ústavnou väčšinou schválil. To bola jeho jediná požiadavka,“ poznamenal Kiska.

Je zároveň presvedčený o tom, že minister oprávnene hovoril o tom, že ak chce Slovensko v čomkoľvek rozhodovať a chce byť modernou krajinou v centre Európy, je povinnosťou krajiny sa rokovaní zúčastňovať. „Ak sa o niečom rokuje a my s tým nesúhlasíme, máme prísť a povedať, nesúhlasíme, máme na to takýto názor. Ale nie niekde spoza plota alebo spoza pece pokrikovať a posielať listy, že toto je tak alebo onak,“ skonštatoval Kiska. Vylúčil, že účasť Slovenska v Marrákeši by automaticky znamenala podporu migračného dokumentu.

Na margo pôvodne podanej demisie zo strany ministra zahraničných vecí, ktorý ju následne listom oficiálne stiahol, prezident uviedol, že celú vec považuje za uzatvorenú a viac sa k nej nebude vyjadrovať. „Viedol som viacero rozhovorov s veľmi skúsenými ústavnými právnikmi a všetci sme sa zhodli na tom, že tento postup, ako som postupoval, je správny a pokladáme to za ukončené,“ dodal Kiska v súvislosti s otázkou, či sa pri prijatí stiahnutia demisie nemalo postupovať inak.

VIDEO: Predseda Smeru Robert Fico v relácii TV Pravda 6.12. povedal, že Kiska hrá pri Lajčákovi cirkus Humberto.