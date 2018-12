OĽaNO vyzýva trojicu kandidátov na prezidenta, aby sa dohodli

„Už o niekoľko mesiacov bude Slovensko opäť stáť na križovatke. Aj v prezidentských voľbách ľudia rozhodnú, či sa vydáme cestou prázdneho populizmu, alebo smerom k spravodlivému a prosperujúcemu Slovensku,“ uviedli. OĽaNO tvrdí, že medzi záujemcami o funkciu prezidenta sú traja kandidáti, ktorí by v prípade zvolenia mohli byť dôstojnou hlavou štátu. „Sú nimi Zuzana Čaputová, František Mikloško a Robert Mistrík. Keďže však z väčšej časti oslovujú podobných voličov, rozdrobenosť hlasov zásadne zvyšuje šance iných kandidátov s pochybnou minulosťou, ktorí by Slovensku nepriniesli nič dobrého,“ uvádzajú v stanovisku Remišová a Matovič.

Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO očakávajú, že spomenutí kandidáti využijú pokojnejšie obdobie na konci roka, uprednostnia záujmy Slovenska pred vlastnými ambíciami, dokážu sa dohodnúť na jednom spoločnom kandidátovi z ich radov a jeho meno verejnosti oznámia ešte pred samotným vyhlásením volieb a zabránia tak prepadnutiu akýchkoľvek hlasov.

Spoločného kandidáta by podporili

„Preto sa zaväzujeme, že v prípade takto vzniknutej dohody troch kandidátov podporíme ich spoločného prezidentského kandidáta. V prípade, ak do termínu vyhlásenia prezidentských volieb nevznikne vzájomná dohoda spomenutých kandidátov, OĽaNO následne oznámi postup hnutia v prezidentských voľbách,“ dodali predstavitelia hnutia.

Remišová a Matovič v mene hnutia vyjadrujú túžbu, aby Slovensko malo dobrého, dôstojného a odvážneho prezidenta. „Svojim zodpovedným rozhodnutím k tomu môžu prispieť všetci traja kandidáti,“ uzavreli.

Prezidentskému kandidátovi Františkovi Mikloškovi by bolo cťou, keby ho Kresťanskodemo­kratické hnutia (KDH) na funkciu prezidenta podporilo, no nebude sa ako nezávislý prezidentský kandidát zúčastňovať „kortešačky“ medzi politickými stranami. Uviedol to v reakcii na návrh predsedu KDH Alojza Hlinu urobiť „primárky“ medzi Mikloškom a Veronikou Remišovu, z ktorých by vzišiel prezidentský kandidát KDH a OĽaNO. Ako uviedol, vo štvrtok 13. decembra vyjadrilo jeho kandidatúre podporu Predsedníctvo a Ústredie Zväzu kresťanských seniorov na Slovensku, za čo im vyjadruje vďaku. „Rovnako som vďačný mnohým funkcionárom a voličom KDH, ktorí ma v mojej kandidatúre podporujú,“ dodal Mikloško.