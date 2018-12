Nové štítky na obaloch majú pomôcť vegetariánom i alergikom

Čo jesť a čomu sa vyhnúť? Pre vegetariánov a vegánov, ale aj potravinových alergikov je to často tvrdý oriešok. Namiesto lúštenia drobného písma na obaloch by mnohí uvítali jednoznačné a graficky výrazné symboly. Uľahčiť by to mohli nové štítky na obaloch potravín. Ich zavedenie navrhuje občianska iniciatíva, ktorú minulý mesiac zaregistrovala Európska komisia (EK). Potravinári nadšení nie sú. Upozorňujú na zvýšené náklady či ďalšiu záťaž pre výrobcov. Spotrebitelia to, naopak, považujú za užitočné.

Organizátori iniciatívy vyzvali EK, aby navrhla zaviesť na všetky potravinové výrobky povinné obrázkové štítky. Tie by mali informovať, či je výrobok nevegetariánsky, vegetariánsky alebo vegánsky. "Vegetariáni a vegáni majú v celej EÚ ťažkosti so zisťovaním, ktoré potraviny sú pre nich vhodné. Musíme si preštudovať zloženie potravín, aby sme zistili, či je výrobok vhodný na nákup, a obzvlášť ostražito musíme skúmať nejednoznačné zložky potravín, ktoré by mohli byť rastlinného aj živočíšneho pôvodu,“ vysvetlili organizátori iniciatívy, ktorá vznikla v Británii. Kupujúci podľa aktivistov musia mať takmer odborné znalosti, aby dokázali potraviny rozlíšiť.

Komisia iniciatívu v novembri zaregistrovala, čím uznala jej právnu prípustnosť. K obsahu návrhu sa však vyjadrí, až keď sa iniciátorom podarí zozbierať dostatok podpisov občanov na podporu návrhu. „Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu milión vyhlásení o podpore najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť,“ spresnila EK. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa žiadosťou bude, alebo nebude zaoberať. V oboch prípadoch je však povinná uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Slovenskí potravinári nápadom nadšení nie sú. „Každé jedno povinné označovanie na etiketách výrobkov ide na úkor zvýšených nákladov na výrobu potraviny,“ vysvetlila Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Pripomenula však, že už dnes sú aj takí slovenskí výrobcovia potravín, ktorí produkujú práve vegánske alebo vegetariánske výrobky. „Legislatíva v súčasnosti dovoľuje dobrovoľné označovanie potravín, čiže môžu si na etiketách takýchto výrobkov uvádzať zameranie takejto potraviny,“ priblížila Holéciová.

Výrobcovia pripomínajú, že pri povinnom zavedení označovania bude potrebná ďalšia diskusia medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami. „Mali by sa brať do úvahy súčasné povinné označenia, a zároveň pri dodatočných informáciách by sa mala zvážiť možnosť využiť moderné technológie. Napríklad jednoduchým naskenovaním čiarového kódu zistiť všetky podrobnejšie informácie daného výrobku, ktoré spotrebiteľov zaujímajú,“ navrhla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. Šéfka potravinárov uznáva, že trend vyhľadávania špeciálnych výrobkov vzrastá. „Čoraz viac sa vyhľadávajú výrobky pre osobitné výživové účely, napríklad ak spotrebitelia trpia potravinovými intoleranciami. Jedna zo štyroch inovácií potravín sa týka práve zdravotného benefitu výrobku. Rozmach zažívajú mlieka rastlinného pôvodu či bezlepkové múky,“ priblížila.

Aj mnohí oslovení spotrebitelia by takéto rozlíšenie potravín privítali. „Určite by to bola veľká pomôcka, pretože niektoré potraviny bývajú ,náhodne' vegánske, ale človek to zistí až po preštudovaní etikety,“ uviedla Michaela z Prievidze. Súhlasí s ňou aj Viera z Nových Zámkov. „Je iba dobre, ak spotrebiteľ dostane čo najviac informácií. Práve na ich základe sa rozhodujeme pre kúpu toho konkrétneho produktu. O to dôležitejšie sa to javí aj v kontexte diskusie o kvalite potravín,“ doplnila Viera.

Podľa Michaely by rozlišovanie potravín pomohlo aj pri budovaní tolerancie v spoločnosti. „Spoločnosť by bola citlivejšia a uvedomelejšia v tejto oblasti, veď ľudí, ktorí prechádzajú na ,vege' stravu, je podľa štatistík čoraz viac. Na druhej strane by sa však mohlo stať, že niektorých táto nálepka odradí, lebo na vegetariánske či vegánske jedlá sa dívajú s dešpektom,“ obáva sa Michaela.

Označovanie by bolo podľa Kataríny z Bratislavy praktické najmä pri vegánskych potravinách. „Tie často nekupujú len vegáni, ale aj ľudia, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu piť mlieko a jesť mliečne výrobky, prípadne vajcia alebo iné živočíšne produkty. Takéto opatrenie by im zjednodušilo život,“ vysvetlila Katarína. Pripomína, že často nestačí iba pozorne si prečítať zloženie výrobku. „Napríklad niektoré éčka môžu byť živočíšneho aj rastlinného pôvodu a táto informácia nemusí byť zrejmá len zo samotného zoznamu ingrediencií,“ približuje dlhoročná vegetariánka.

Aj dnes je veľa bežných potravín a sladkostí vegánskych a zákazníci to ani netušia. „Iné ako napríklad želé cukríky s živočíšnou želatínou, vegetariánske ani vegánske, nie sú, čo si ľudia možno ani nemusia uvedomiť,“ dodáva Katarína.

Dominik z Oravy považuje takúto iniciatívu za zbytočnú. „Zdá sa mi to smiešne, ale ak to niekomu pomôže, nebude mi to prekážať. Ja mám ale tiež špeciálnu diétu. Nejem veci, ktoré mi nechutia. Páčilo by sa mi preto skôr takéto označenie: Dominikovi to chutí – Dominikovi to nechutí – Dominik toto neje,“ smeje sa mladý muž.

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj využívať na ovplyvňovanie tvorby politík od apríla 2012. Iniciatíva musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Aby Európska komisia na základe iniciatívy vypracovala a predložila právny akt, musí sa pod ňu podpísať aspoň milión občanov EÚ. Tí musia pochádzať najmenej z jednej štvrtiny členských štátov. Predložená iniciatíva však nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí komisie, ktoré jej umožňujú predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať evidentné zneužitie práva, byť očividne neopodstatnená ani šikanujúca, a nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami únie.

Označenie potravín, ktoré navrhuje iniciatíva Nevegetariánske – obsahujú časti zvierat, prípadne vedľajších živočíšnych produktov

– obsahujú časti zvierat, prípadne vedľajších živočíšnych produktov Vegetariánske – môžu obsahovať vedľajšie živočíšne produkty

– môžu obsahovať vedľajšie živočíšne produkty Vegánske – na 100 percent na rastlinnej báze zdroj: labelveg.eu