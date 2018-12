VIDEO: Unikátny pes zasahuje proti travičom zveri

„Na Slovensku sme za 11 mesiacov tohto roka zaznamenali 18 prípadov, keď boli nebezpečnými chemickými látkami zabité dravce vrátane chránených druhov a iné zvieratá,“ informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.

Nárast environmentálnej kriminality je v posledných rokoch veľmi výrazný. V roku 2018 bolo zaznamenaných až sto uhynutých operencov, ktorých spoločenská hodnota sa šplhá až k sume 140-tisíc eur. „Toto je len špička ľadovca a počet prípadov je omnoho vyšší. Nedarí sa nám však v teréne lokalizovať všetky uhynuté vtáky, preto je dôležité, že sa do toho zapojila polícia s vycvičenými psíkmi," oceňuje Jozef Chavko, predseda občianskeho združenia Ochrana dravcov. Zároveň upozorňuje, že ide o celoeurópsky problém a ak by nezasiahla polícia, niektoré kriticky ohrozené druhy operencov by už možno vyhynuli.

Prípady zámerného otrávenia zveri sa najčastejšie vyskytujú v nížinných oblastiach, najmä v okrese Dunajská Streda. „Určitá komunita ľudí obviňuje predátorov z nedostatku zveri, ale dravé vtáky sú veľmi dôležité pre stabilitu ekosystémov,“ informoval Chavko.

Rita Ora a jej psovod Martin Hupka. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Na závažnosť situácie upozornil aj riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Mário Kern. „Tento týždeň bolo dokonca začaté trestné stíhanie, kedy máme prvýkrát otrávené už aj spoločenské zvieratá. Látka karbofuran bola použitý proti psom a proti mačkám v Bratislave a Pezinku. Ukazuje sa, že ide o vážnu bezpečnostnú hrozbu." Kern zároveň upozornil, že účinky karbofuranu na človeka sú veľmi podobné účinkom bojových chemických látok. „Ide o zakázaný preparát, ktorý sa napriek tomu používa vo voľnej prírode, a ako sme v posledných týždňoch zistili, už sa začal používať aj v obytných zónach." Ohrozené je tak nielen životné prostredie a domáci miláčikovia, ale jedy ohrozujú už aj ľudí pri pobyte v prírode vrátane malých detí.

Práve pri prevencii proti opakovaniu podobných prípadov je dôležitá pomoc služobného psa. Rita Ora vie nielen vyhľadávať nebezpečné látky, ale dokáže i lokalizovať uhynuté jedince dravých vtákov. Sučka dokáže vyňuchať otrávenú návnadu ešte predtým, ako ju dravec skonzumuje a predíde sa tak zbytočnému úhynu.

Rita Ora je naozaj unikátnym pomocníkom – v Európe majú takéto psy v službách polície iba v Španielsku. „Výcvik trvá tri mesiace, psík nadobudne základné zručnosti a schopnosti vyhľadávania a absolvuje skúšky. Psík sa však musí neustále zlepšovať, čiže takzvaný pokračujúci výcvik trvá po celú dobu slúženia. Ako bežní policajti, aj psíci sú pravidelne preskúšavaní zo svojich schopností a musia pravidelne dokazovať, či na to majú. Pevne verím, že sa nám bude dariť aj v teréne," približuje referent poriečneho oddelenia Prezídia Policajného zboru Martin Hupka, ktorý je so sučkou už od jej ôsmich týždňov. „Najnáročnejšou časťou výcviku bolo naučiť psa vyhľadávať otrávené vtáky, pričom pes sa nesmie uhynutého živočícha dotknúť. Na nález upozorní štekaním," dodáva Hupka.

Stredný bradáč je plemeno, ktoré bolo v minulosti využívané hlavne na vyhľadávanie drog. Dnes je Rita Ora jediným zástupcom stredných bradáčov v službách slovenskej polície. Podobne sa však dá vytrénovať akékoľvek služobné plemeno. Rovnaký výcvik má na jar absolvovať nemecký ovčiak Nero. Obidva psy sú zapožičané od Ochrany dravcov na Slovensku a tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s cieľom chrániť jedince orla kráľovského na území Podunajskej nížiny.