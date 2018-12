Podľa Lubyovej učitelia v novom systéme o peniaze neprídu

Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) cieľom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania. Zároveň sa podľa jej slov nemajú obávať, že by v novom systéme o peniaze prišli. V tomto smere sa budú naďalej viesť rokovania, uviedla po pondelkovom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Lubyová potvrdila, že rezort školstva ostal v rozpore s dvoma subjektmi, a to s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). „Dohodli sme sa na tom, keďže ide o komplikovaný a komplexný systém, ktorý sa týka státisícov ľudí, a ktorý má aj veľké rozpočtové dopady, že budeme pokračovať v rokovaní ďalej v pozitívnom duchu tak, aby boli splnené dva základné ciele,“ povedala Lubyová. Jedným z nich je, aby sa v budúcnosti učiteľom neznižovali platy a mzdové ohodnotenie, a po druhé, aby sa dosiahla zvýšená kvalita systému.

Ministerka potvrdila, že rozpory so ZMOS-om pretrvávajú najmä vo finančnej oblasti. „So ZMOS-om sme sa zaoberali aj diskusiou ďalších nastavení funkčného vzdelávania, napríklad, čo sa týka pozície riaditeľov, akým spôsobom im umožniť, aby mohli lepšie a profesionálnejšie vykonávať túto manažérsku pozíciu,“ konkretizovala Lubyová.

Po kvalite volá aj ZMOS

Zamestnávatelia a zriaďovatelia škôl podľa slov výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho volajú po kvalite a sú presvedčení, že tá je viazaná na pedagóga a až následne na „obslužné“ profesie, akými sú napríklad vychovávatelia, psychológovia či kariérni poradcovia. Tu vidí ZMOS rozpor. Návrh zákona podľa nich ako keby posúval tieto kategórie do popredia a menej sa venuje tomu, kto sa považuje za pedagogického zamestnanca. „Nie sme presvedčení o tom, že pedagogický zamestnanec by mal mať také isté podmienky pre výkon svojho pôsobenia, ako má kariérny poradca, alebo iný typ zamestnanca, ktorý má ‚obslužný‘ charakter,“ povedal Turčány.

„S OZPŠaV sme sa dohodli na tom, že systém je kompletný a zložitý a treba si uvedomiť, že je tam veľa rôznych kariérnych pozícií, druhov vzdelávania, nárokov zo starého aj nového systému, takže nie je možné paušálne teraz jednoducho prísť na prechodné ustanovenia. Rokovania o prechodných ustanoveniach zostávajú otvorené,“ povedala Lubyová. Podľa ministerky sa nikto nemusí obávať toho, že by prišiel o nároky zo starého systému zo dňa na deň. „Budeme nastavovať nový systém tak, aby sa všetci mali možnosť vzdelávať v kvalitatívne lepšom systéme,“ povedala Lubyová. Podotkla, že cieľom rezortu školstva nie je učiteľom zdvihnúť plat cez valorizáciu o desať percent a následne im stiahnuť 12 percent cez nový systém vzdelávania.

Predseda OZPŠaV Pavel Ondek potvrdil, že zložky platu u učiteľov aj so zmenou zákona nepôjdu dole. „To znamená, že zákon pedagogickým zamestnancom neprinesie zníženie platu, ale na druhej strane, bude tu kvalita vzdelávania,“ povedal Ondek. Dohodli sme sa napríklad na tom, že naspäť sa vráti napríklad atestácia za rigoróznu prácu, dôjde aj k zmene týkajúcej sa systému profesionálneho rozvoja, kde budú pridelené percentá za vzdelávanie. „Nedohodli sme sa však na tom, koľko percent by to malo byť,“ uzavrel Ondek.

Vzdelávací systém je podľa komory učiteľov nastavený likvidačne

V novom návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa nezohľadnili výhrady učiteľov a najmä v častiach týkajúcich sa vzdelávania a profesijného rastu zamestnancov sa výrazne zhoršili podmienky. Uviedla to Slovenská komora učiteľov (SKU) vo svojom stanovisku, o ktorom informoval prezident SKU Vladimír Crmoman.

SKU je podľa Crmomana „vážne rozhorčená“ verziou zákona, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na pondelkové rokovanie. K zákonu, ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie v auguste 2018, boli vznesené zásadné pripomienky a následne bol stiahnutý z legislatívneho procesu. „Tri mesiace po tom, ako bol zákon v septembri z legislatívneho procesu stiahnutý, bol zásadne zmenený. Tieto zmeny však neboli prerokované so stavovskou organizáciou a už vôbec o nich nebola informovaná pedagogická verejnosť. Preto nepokladáme legislatívny proces v časti zapojenia verejnosti zo strany ministerstva školstva za korektný,“ povedal Crmoman.

Zákon podľa SKU nebol od začiatku ničím reformný a nový, išlo o bežnú novelizáciu. „Nakoniec však predkladaná úprava vynechala aj to málo, čo považujeme za prínos v skvalitnení školského prostredia, napríklad hodnotenie riaditeľov škôl učiteľmi a pridala úpravy, ktoré vážne ohrozujú status učiteľa v horizonte štyroch rokov. Učitelia v auguste 2023 prídu o 12-percentné príplatky, ktoré získali v dobrej viere, že im podľa aktuálne platných zákonov platia neobmedzene,“ uvádza sa v stanovisku SKU. Podľa slov Crmomana, zákon núti skúsených učiteľov – špecialistov v pozíciách vedúcich predmetových komisií alebo triednych učiteľov, aby povinne absolvovali špecializačné 100-hodinové vzdelávanie, ktoré im následne prinesie trojpercentný príplatok. Vzdelávací systém je podľa SKU nastavený „demotivujúco až likvidačne“.

Podľa komory je možné s istotou očakávať, že nedostatok kvalitných a kvalifikovaných učiteľov sa v najbližších rokoch ešte zvýši. „SKU sa obáva, že pokiaľ nedôjde k zásadným opravám alebo kompletnému prepísaniu návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, zachovanie sociálneho zmieru sa stane znova neudržateľné,“ píše sa v stanovisku.