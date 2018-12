VIDEO Remišová o tom či bude kandidovať na prezidentku: Náš cieľ je teraz iný

VIDEO: Pozrite si vo videu, čo hovorí Remišová na svoje vlastné prezidentské ambície.

OĽaNO tvrdí, že medzi záujemcami o funkciu prezidenta sú traja kandidáti, ktorí by v prípade zvolenia mohli byť dôstojnou hlavou štátu. „Sú nimi Zuzana Čaputová, František Mikloško a Robert Mistrík. Keďže však z väčšej časti oslovujú podobných voličov, rozdrobenosť hlasov zásadne zvyšuje šance iných kandidátov s pochybnou minulosťou, ktorí by Slovensku nepriniesli nič dobrého,“ uvádzajú v stanovisku predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová a líder OĽaNO Igor Matovič. Čo na to povedala dnes Remišová, si môžete pozrieť vo videu TV Pravda.