Obrana navrhuje obstarať obrnené vozidlá 4x4 cez medzinárodnú súťaž

„Dospeli sme k záveru, že na základe operačných požiadaviek Ozbrojených síl (OS) SR existuje množstvo vozidiel 4×4, ktoré skýtajú záruku ich naplnenia. Preto rezort vláde navrhuje, aby sa obstaranie vozidiel riešilo medzinárodnou súťažou,“ vysvetlil minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Ministerstvo chce obstarať do 404 kusov bojových obrnených vozidiel 4×4 v hodnote do 782 miliónov eur. „Vzhľadom na objem požadovaných vozidiel je dôležité, aby do projektu boli maximálne zapojené kapacity slovenského obranného priemyslu,“ informuje rezort. Vyplýva z nich tiež, že v priebehu roka 2019 by sa mala vybrať spoločnosť pre realizáciu výroby, s ktorou podpíšu zmluvy. Po zavedení vozidla do používania armády a akceptácii prvého kusu formou testov a skúšok, by sa mala v rokoch 2020–2029 začať sériová výroba a dodávka vozidiel.

Vláda SR dňa 15. novembra súhlasila s obstaraním maximálne 81 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 a 404 kusov vozidiel 4×4 pre potreby OS SR. Domáci zbrojársky priemysel bude zapojený aj v prípade obstarania vozidiel 4×4. „Vývoj vlastného vozidla by mal byť ukončený v roku 2018 s využitím potenciálu domáceho priemyslu s podielom viac ako 80 percent,“ uviedol Gajdoš.