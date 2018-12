Zviera ako darček? Dobre to zvážte, vraví zvieracia ombudsmanka

Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová vyzýva rodičov, aby dôkladne zvážili rozhodnutie kúpiť deťom na Vianoce živé zvieratko na základe svojich možností a kapacít. "Zvieratá podľa zákona o veterinárnej starostlivosti od 1. septembra už nie sú veci, no predovšetkým nie sú hračky," upozorňuje.

Ľudia si podľa nej často zvolia nesprávne plemeno psa, ktoré sa deťom páči napríklad len preto, lebo ho videli vo filme, a nezvládnu jeho temperament. „Rodičia kupujú deťom ako darček živé zviera bez dostatočnej reflexie podmienok, v ktorých ho budú chovať, bez reálnych skúseností s chovom alebo bez oboznámenia sa s podmienkami, ktoré vyžaduje,“ hovorí zvieracia ombudsmanka. „Žiaľ, mnohým ľuďom nie je zrejmé ani to, že šteniatka sú na začiatku nesocializované, treba ich učiť chodiť na potrebu a podobne,“ popisuje. Opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho, je pritom podľa zákona o veterinárnej starostlivosti priestupok, za ktorý hrozia pokuty vo výške niekoľko sto eur.

Podľa štatistík iniciatívy Zvierací ombudsman každoročne v útulkoch, v škatuliach pred bránami útulkov a vyhodených v kontajneroch končí okolo 200 živých vianočných darčekov. „Deväťdesiat percent z nich sú psy, lebo sú najnáročnejší na chov,“ hovorí Stanová. Chovať psa je podľa nej naozaj vážne rozhodnutie aj na 15 rokov. „Zbaviť sa ho vyhodením je protizákonné. Navrhujem preto, aby sa ľudia pred kúpou poradili s odborníkom o tom, či a aké zvieratko by pre nich bolo vhodné, a aby zvážili iný typ darčeka,“ radí Stanová.

V prípade, že sa ľudia chcú zvieraťa zbaviť, zákon jasne hovorí o formách zodpovednosti. „V prvom rade sa treba poradiť s odborníkom a hľadať spôsoby, ako si zvieratko nechať, pretože väčšinou sa ho chcú zbaviť z banálnych dôvodov ako napríklad, že sa vyprázdňuje alebo hryzie papuče,“ konštatuje Stanová. „Ľudia sú netrpezliví, príliš skoro to vzdávajú a prenášajú zodpovednosť na niekoho, kto ju vôbec mať nemá. To sú útulky, ktoré musia situáciu riešiť dobrovoľníkmi a z minimálnych darov, ktoré dostávajú,“ doplnila.

Zákonný spôsob, ako sa zbaviť zvieraťa, je podľa nej predať ho či mu nájsť nového majiteľa, ktorý bude schopný zabezpečiť vhodné podmienky na chov. „Ak by ho človek chcel dať útulku, je to možné len so súhlasom útulku na základe dohody a človek je povinný kompenzovať náklady na starostlivosť o zviera,“ uzatvára zvieracia ombudsmanka.