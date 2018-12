Niektorým starostom sa nechce odísť

Nový ostrogrúnsky starosta Július Remenár svoje pôsobenie na obecnom úrade ešte nestihol odštartovať a už je znechutený. Jeho predchodkyňa Jana Angletová neodovzdala úrad v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote. To, že ustanovujúce zastupiteľstvo posunula až na posledný hraničný termín, ktorý zákon umožňuje, v ňom budí veľkú nedôveru.

Remenár je znepokojený, že do kresla starostu si sadne neskôr ako drvivá väčšina jeho kolegov, ktorí sa už stihli chopiť funkcií. Ustanovujúceho zastupiteľstva, ktoré sa vo väčšine miest a obcí konalo 10. decembra, teda 30 kalendárnych dní od volieb, sa nedočkal. „Dosluhujúca starostka ho nezvolala. Odložila to až na 21. decembra. Nechápem, o čo jej ide. Keď to išlo na celom Slovensku, prečo nie aj tu?“ pýta sa nový richtár krútiac hlavou.

„Teraz už viem, že zákon jej to umožňuje, ale celé sa mi to nepozdáva. Táto situácia neveští nič dobré a som zvedavý, v ako stave úrad nájdem,“ pokračuje. Hoci mu to nie je po chuti, Angletovej rozhodnutie musí akceptovať. „Momentálne nemám žiadnu zákonnú moc prevziať starostovanie. Je ešte možnosť zložiť sľub pred notárom, ale právnici mi to do 21. decembra neodporúčajú. Iba v prípade, ak by k môjmu vymenovaniu nedošlo ani vtedy,“ povedal. Starostku však stihol požiadať, aby po 10. decembri už nenakladala s majetkom obce, neuzatvárala žiadne zmluvy ani nerobila verejné obstarávania. „Podľa môjho názoru na to už nemá morálne právo,“ myslí si.

Jana Angletová tvrdí, že výsledok volieb rešpektuje a nerobí nič naschvál. „Len chcem úrad odovzdať so všetkou vážnosťou a v čo najlepšom stave,“ podotkla. „Pána Remenára som požiadala o využitie druhého termínu preto, že sa ešte venujem verejnému obstarávaniu. Máme rozbehnuté projekty kultúrneho domu, detského ihriska, požiarnej zbrojnice a energetického zhodnotenia materskej školy. Pre obec som na ne získala 90-tisíc eur. Doklady musím na ministerstvá a úrad vlády odovzdať v časovo limitovaných termínoch. Ak by sa to nestihlo, môžeme o tie peniaze prísť,“ hovorí.

Podozrievanie zo strany Remenára ju mrzí a prízvukuje, že žiadne pochybenia sa na ostrogrúnskom úrade nikdy nenašli. „Obec nebola poškodená finančne ani nijako inak,“ dodala s tým, že s koncom vo svojej funkcii je plne stotožnená.

Podobná situácia je aj v Brzotíne, kde vo voľbách triumfoval Tibor Garay. Keďže dosluhujúci starosta Pavol Gášpár ustanovujúce zastupiteľstvo na 10. decembra nezvolal, nový sa zatiaľ funkcie neujal. „Termíny preberania a odovzdania úradu som s pánom Gášpárom riešil na osobnom stretnutí a hneď mi naznačil, že to bude až 21. decembra. Teraz veselo funguje naďalej, pričom by už dávno nemal. Je to neetické, no viem, že sa to deje aj inde. Brzotín nie je výnimkou,“ povedal Garay.

Momentálne so svojím predchodcom nekomunikuje. „Neberie mi telefón, nemám sa s ním ako spojiť,“ vysvetlil. Obáva sa však, že zamestnanci majú v pláne, podľa jeho informácií, podať hromadné výpovede a tým paralyzovať činnosť obecného úradu. „Po nástupe by som s tým mal obrovské problémy. Veď nie je jednoduché okamžite zohnať adekvátnych zamestnancov,“ uzavrel znepokojene. Či naozaj v Brzotíne hrozia hromadné výpovede a prečo chce Gášpár odovzdať funkciu v hraničnom termíne, sme sa nedozvedeli. Mobil nebral a keď sme ho telefonicky chceli kontaktovať na obecnom úrade, práve sa tam nenachádzal.

Bežne podľa Michala Kaliňáka, hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska, dosluhujúci starostovia prieťahy nerobia. „V týchto prípadoch ide o individuálny postoj. Ťažko povedať, aký je ich dôvod. V každom prípade by si mali uvedomiť, že to neprispieva k spoločenskej harmónii v komunite,“ povedal. Zároveň pripomenul, že zákon dáva dosluhujúcemu starostovi lehotu 30 kalendárnych dní na zvolanie ustanovujúceho rokovania zastupiteľstva. Ak tak neurobí, ustanovujúce rokovanie sa zo zákona uskutoční v 30. pracovný deň. „Práve tento mechanizmus je poistkou voči nezvolaniu rokovania zo strany odchádzajúcich starostov či primátorov,“ vysvetlil.

Za nezvolanie rokovania podľa neho nehrozia odchádzajúcemu štatutárnemu predstaviteľovi samosprávy sankcie. „Práve na túto situáciu myslí zákon automatickým uskutočnením ustanovujúceho rokovania zastupiteľstva,“ objasnil.