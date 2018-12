VIDEO: Pes nie je vianočný darček

Dôvody na opustenie psa sú podľa Stanovej väčšinou banálne. Ľudia nezvládnu temperament šteňaťa, prekáža im špinenie či nutnosť každodenných prechádzok bez ohľadu na počasie. Niektorým prekážajú rôzne chyby, ktoré sa u zvieraťa objavia neskôr, keďže ich kupujú od chovateľov načierno. Tí častokrát nie sú schopní poskytnúť šteniatkam adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Stanová zdôraznila, že darovať psa alebo iné zviera ako vianočný darček by sa malo s rozumom a po dôkladnom zvážení, či je nový majiteľ schopný sa o takéto zvieratko postarať. Treba zvažovať, či to dovoľuje rodinná situácia, pamätať na možnosti výbehu, budúce aktivity psa v závislosti od plemena.

„Keď kúpim dieťaťu nejakú hračku, ktorá ho prestane baviť alebo ho nepoteší, tak ju viem vrátiť do obchodu, alebo v lepšom prípade podarovať niekomu, komu by sa páčila. Pri živých zvieratách to možné nie je, pretože zviera nie je vianočný darček. Chceme apelovať na všekých s tým, že chovať zviera je naozaj vážne rozhodnutie,“ povedala Zuzana Stanová, ktorá odporúča, aby sa ľudia najprv poradili s odborníkom o tom, aké zvieratko by bolo pre nich vhodné.

Zákon zakazuje zbaviť sa psa s úmyslom opustiť ho. Ináč hrozí majiteľovi pokuta až do výšky 400 eur. Ďalšie nové pravidlá, na ktoré by mal budúci majiteľ psa myslieť, sa týkajú povinného čipovania. Pes narodený do 31. augusta 2018 musí byť začipovaný najneskôr do 31. októbra 2019. Za porušenie tejto povinnosti zákon umožňuje udeliť pokuty. Chovatelia, ktorí obchodujú so zvieratami načierno, sa častokrát za účelom zisku vyhýbajú čipovaniu.

Najväčší útulok v strednej Európe, ktorý sa nachádza v Berlíne, vydal zákaz adopcie zvierat počas vianočných sviatkov. Tým chcú obmedziť riziko toho, aby sa im zvieratá vracali často v horších stavoch naspäť. Denník Pravda zaujímalo, či by takéto opatrenia prispeli k zníženiu počtu vyhodených psíkov aj na Slovensku. Zuzana Stanová reagovala, že presné stanovisko zatiaľ nevie poskytnúť, ale určite by takéto opatrenie prijala.