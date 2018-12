SAV víta názor, že je potrebná legislatívna úprava transformácie ústavov

Slovenská akadémia vied (SAV) víta názor Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, že je potrebná nová legislatívna úprava, na základe ktorej by mohli byť ústavy transformované na verejné výskumné inštitúcie (VVI) bez prerušenia kontinuity právnych vzťahov. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík v pondelok (17.12.) konštatoval, že transformácia SAV nebola do detailu premysleným procesom. Ak by sa spracovali projekty transformácie jednotlivých ústavov, vyhlo by sa vzniknutým nedorozumeniam. SAV v tejto súvislosti konštatuje, že toto je námietka, adresátom ktorej je zákonodarca a nie SAV.

Príčiny problémov v procese transformácie organizácií SAV na VVI vidí NKÚ po kontrole napríklad v nejednoznačnosti zákona o SAV v kontexte so zákonom o VVI. Tiež v čase určenom na transformáciu, ktorý bol na Slovensku takmer o polovicu kratší ako v Českej republike. Problémom bola podľa úradu aj nedostatočná a neskorá komunikácia SAV s ministerstvom školstva.

Na základe kontroly tak NKÚ odporúča v tomto prípade postupovať pri zmene právnej formy organizácií SAV procesom, ktorý je upravený v zákone o VVI. Zároveň kontrolný úrad nevylučuje ani možnosť robiť transformáciu jednotlivých ústavov postupne, na dobrovoľnom princípe. Vychádzalo by sa pri tom z posúdenia ich ekonomickej životaschopnosti, konkurencieschop­nosti a aj z možnosti využiť príležitosti, ktoré by im nová právna forma umožňovala. Nie všetky sú totiž schopné generovať dostatočné príjmy.