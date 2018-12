RegioJet posilňuje pred Vianocami a počas sviatkov spoje mezi Slovenskom a Českom

Spoločnosť RegioJet v súvislosti s Vianocami a novoročnými sviatkami posilňuje spoje medzi Slovenskom a Českou republikou o tisíce miest. Agentúru SITA o tom informoval manažér komunikácie a hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj. Ako ďalej uviedol, záujem cestujúcich je veľký, väčšina spojov bude vypredaná. RegioJet nasadí pred vianočnými sviatkami do prevádzky maximum vozov tak, aby uspokojil výrazne vysoký dopyt po cestovaní medzi Slovenskom a Českom v období Vianoc a novoročných sviatkov.

„Oproti minulému roku roku ponúkne väčšiu kapacitu napríklad na trase Bratislava – Brno – Praha a späť, kde v tomto roku vypravíme o jeden pár spojov viac. Na tieto spoje nasadzujeme až sedemvozňové súpravy,“ uviedol hovorca. Na trase Praha – Košice a späť bude RegioJet posilňovať denné i nočné spoje. V prípade nočných vlakov počíta s nasadením až 15 vozových súprav s kapacitou 700 cestujúcich. Medzi Košicami a Prahou vypravuje RegioJet denne spolu celkom šesť spojov s celkovou kapacitou viac než tritisíc miest.

O cestovanie vlakmi RegioJet medzi Slovenskom a Českom je veľký záujem, ktorý pred Vianocami stúpa o ďalších približne 30 percent. „Kapacita väčšiny spojov na trase Praha – Košice je počas dní pred sviatkami vypredaná. Na trase Praha – Bratislava pred Vianocami sú voľné miesta vo vlakoch idúcich v sobotu a nedeľu,“ uviedol s tým, že v tomto týždni dajú postupne ďalšie miesta do predaja. Rovnako dajú do predaja aj miesta menej ako 24 hodín pred odchodom daného spoja, aby mali možnosť kúpiť si cestovný lístok aj tí, ktorí si to nechávajú na poslednú chvíľu.

RegioJet odporúča cestujúcim, aby priebežne sledovali rezervačný systém, pretože mnohí zákazníci menia alebo rušia svoje rezervácie, a tak sa dostávajú späť do predaja.